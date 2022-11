Avril Lavigne è una cantante del Canada classe 1984. E’ diventata un volto conosciuto a livello mondiale nel 2002 grazie al singolo Complicated che le ha permesso di diventare l’idolo degli adolescenti di tutto il mondo. A darle una mano anche il suo carattere ribelle e sopra le righe che le ha permesso di diventare un vero e proprio personaggio iconico.

Da quel momento, è stata al centro di una carriera in ascesa che l’ha portata ad essere voce di brani come Girlfriend, My Happy Ending, What the Hell, When You’re Gone, Wish You Were Here, Nobody’s Home fino a I Fell in Love With the Devil per citarne alcuni. Ed oggi Avril Lavigne torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I’m a Mess che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è stata scritta da Avril Lavigne stessa insieme a John Feldmann, Travis Barker e Dominic Harrison ed è pronta per entrare a far parte della versione deluxe di Love Sux, il suo ultimo album. Il brano vede la collaborazione con Yungblud, giovane artista inglese, ed in un certo senso fa da unione tra il passato ed il futuro. I due hanno duettato insieme durante un live di beneficenza facendo impazzire il pubblico e con il mondo virtuale che chiedeva un duetto, finalmente è stato accontentato.

Significato di I’m a Mess

I’m a Mess, nuovo singolo di Avril Lavigne, in italiano significa “Sono un casino” e farà parte dell’album Love Sux, ovvero “L’amore fa schifo”. Presupposti che ci fanno pensare come questo brano possa essere contro questo forte sentimento, ma invece non è così. Si tratta di una ballata che ci racconta di un amore a distanza che è difficile da vivere proprio perché si è costantemente lontani dalla propria metà, ma al tempo stesso ci dà la forza per andare avanti perché non si è soli al mondo. Un testo romantico, ma che al tempo stesso non manca dell’energia tipica dei due artisti. D’altronde Yungblud sui suoi social network aveva affermato che:

La cantante Avril Lavigne

“Il brano ti farà venire voglia di sporgerti fuori dal finestrino dell’auto dei tuoi genitori fingendo di essere in un video musicale”.

Nel frattempo, proprio per consolidare la loro unione artistica e non solo, Avril Lavigne ha permesso a Yungblud di tagliarle i capelli in un video diventato virale dove il giovane ragazzo le taglia l’iconica chioma bionda che l’ha resa famosa quando era una ragazzina. Ora Avril è cresciuta, è diventata matura e si presenta con un look più adeguato mantenendo, però, i tipici riflessi arancioni ed i suoi fan approvano.

E tu sei un fan di Avril Lavigne? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo I’m a Mess? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione I’m a Mess

Fissando il marciapiede da sola

Desideravo che stavo tornando a casa da te

Tutti i negozi di Londra sono chiusi

E non so dove andare da qui

No, non so dove andare da qui

Ma so che sono un disastro, sono un disastro

Quando non stiamo insieme

Un tale relitto, un tale relitto

Spero non sia per sempre

Ti vedrò ancora?

Vorrei che fossimo io e te fino alla fine

Ma so che sono un disastro, sono un disastro

So che sono un disastro, sono un disastro

Non è stato più lo stesso da quella notte

Vorrei aver detto “ti amo” solo un’altra volta

Ho cercato di capire come farlo bene

Ma non so dove andare da qui

No, non so dove andare da qui

Ma so che sono un disastro, sono un disastro

Quando non stiamo insieme

Un tale relitto, un tale relitto

Spero non sia per sempre

Ti vedrò ancora? (vedrò ancora)

Vorrei che fossimo io e te fino alla fine

Ma so che sono un disastro, sono un disastro

So che sono un disastro, sono un disastro

Oh, perché so di avere i miei problemi

Meno parliamo, più mi manchi

Muoio solo un po’, muoio solo un po’

Sto scivolando più vicino al bordo

Sento la tua voce, è nella mia testa

Ma te ne sei andato di nuovo, andato di nuovo

Sono un disastro, sono un disastro

Quando non stiamo insieme

Un tale relitto, un tale relitto

Spero non sia per sempre

Ti vedrò ancora? (vedrò ancora)

Vorrei che fossimo io e te fino alla fine

Perché so che sono un disastro, sono un disastro

So che sono un disastro, sono un disastro