Avvocato di Difesa è un bel esempio di come le serie tv ambientate nei tribunali siano uno dei generi più popolari sia sulla rete che sulla televisione via cavo.

L’episodio di apertura di Avvocato di Difesa dà subito il tono alla serie. Vediamo che Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) è appena uscito da un periodo di riabilitazione e viene perseguitato dalla sua assistente/ex moglie Lorna (Becki Newton) per andare in tribunale perché ha un grande incontro con Mary Holder (LisaGay Hamilton), il giudice capo della contea di Los Angeles. Non è preparato per l’incontro, non sa di cosa si tratta, ma lo accetta perché non ha altra scelta e perché è abbastanza intelligente da gestire qualsiasi cosa gli venga lanciata addosso.

In questa recensione di Avvocato di Difesa non voglio darti troppe informazioni sulla trama così da non rovinarti i vari colpi di scena che troverai guardando i diversi episodi.

Che dire sul personaggio?

Haller è affascinante, intelligente e un brillante avvocato difensore. In altre parole, è il personaggio perfetto per una serie sviluppata da David E. Kelley. Kelley vanta una lista di serie di successo lunga quanto il suo braccio, a partire da L.A. Law – Avvocati a Los Angeles e proseguendo con Chicago Hope, Ally McBeal, Big Little Lies – Piccole grandi bugie e Nine Perfect Strangers.

Alla sceneggiatura c’è Ted Humphrey, lo showrunner di The Good Wife, un altro dramma legale di enorme successo. Per dirla in parole povere, il pedigree di Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer è buono. Tra l’altro si basa sul lavoro narrativo di Michael Connelly. Michael è il creatore sia di Mickey Haller che di Harry Bosch.

Avvocato di Difesa ha tutti gli ingredienti per avere successo e, con Manuel Garcia-Rulfo, è in buone mani. È facile capire perché è un avvocato penale di successo anche prima di aprire bocca per rivelare la sua saggezza. Haller tra l’altro, riesce a sacrificare la drammaticità aggiungendo un po’ di comicità quando serve. Questo consente a Garcia-Rulfo di rompere la tensione in molte situazioni. Il personaggio principale in una serie come questa deve essere forte e convincente e Manuel Garcia-Rulfo annulla qualsiasi obiezione. Non può sostituire Matthew McConaughy, e non ci prova, ma questo Mickey Haller ci sa proprio fare.

Facendo un confronto con il film del 2011 potrei dirti che, sebbene la versione di Netflix Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer non vanta un cast di superstar come la versione per il grande schermo, ha il vantaggio di presentare i suoi personaggi in 10 episodi, così da dare ai protagonisti secondari ampie opportunità di crescere e svilupparsi insieme ad Haller. Il film dura 2 ore ma molti personaggi secondari si vedono davvero poco sullo schermo.

Lorna, interpretata in modo audace da Becki Newton, è ben bilanciata dall’imponente e burbero investigatore Cisco, interpretato da Angus Sampson. Non è il tipo che si sporca le mani, ma conosce le persone e sa come ottenere informazioni importanti. È facile capire perché a entrambi i personaggi piaccia Haller e perché siano membri preziosi della sua squadra.

La serie trae grandi benefici dal paesaggio di Los Angeles e, quel paesaggio drammatico, non fa che aumentare la tensione nella seconda metà della stagione.

Avvocato di Difesa non aprirà a nuovi orizzonti. Non sarà un tesoro per gli spettatori. Ma non sta cercando di esserlo. Non è necessario reinventare la ruota per reggere un carrello. Avvocato di Difesa è un binge-streamer facile da guardare e presenta personaggi solidi che vivono in un mondo interessante. Se fosse uno show della CBS, 3 milioni di persone (compresi i tuoi genitori) si sintonizzerebbero ogni settimana e andrebbe avanti per 5 stagioni. Ma sono sicuro che si guadagnerà almeno una seconda stagione anche su Netflix.

E tu hai visto Avvocato di Difesa? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.