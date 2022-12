Aya Nakamura è una cantante del Mali naturalizzata francese classe 1995. Cresce in un sobborgo di Parigi dove inizia ad avvicinarsi al mondo della musica fino al 2014 quando decide di postare la sua prima canzone online, sul suo profilo Facebook. Viene subito notata dalla Warner Music France e firma con loro il suo primo contratto discografico con cui, nel 2017, pubblica il suo album di esordio dal titolo Journal Intime e che in breve tempo raggiunge il sesto posto della classifica francese e viene certificato d’oro poiché vende oltre 50 mila copie a livello nazionale.

Voce di brani come Copines, Djadja, Bobo, Pookie, Nirvana, La Dot fino a Plus Jamais per citarne alcune. Ed oggi Aya Nakamura torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo SMS che segue, ad otto mesi di distanza, il suo duetto con il rapper Damso sulle note di Dégaine.

Il significato di SMS

SMS, il nuovo singolo di Aya Nakamura, racconta di una storia d’amore finita, ma nonostante questo la ragazza fa fatica a riprendere in mano la propria vita. La protagonista, infatti, attende invano un segnale da parte del suo ex fidanzato poiché non riesce proprio a dimenticarlo. Nel frattempo cerca di proseguire con la sua quotidianità, esce con le sue amiche, ma in realtà spera solo di ricevere il tanto atteso messaggio da parte dell’ex: da un sms potrebbe ricominciare la loro storia d’amore? Purtroppo no e la bella cantante francese nel ritornello rivela: “Solo un sms, senza di lui ci ho provato. Piccolo, voglio solo riprovare. Senza di te, ci ho provato” ritornello”.

E tu sei un fan di Aya Nakamura? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano SMS? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione SMS

Sei tu che mi hai detto di avere tempo per me…

Che senza di me non potresti andare da nessuna parte

Ma credo che alla fine tu stessi mentendo

Ti ho ascoltato

Non posso fingere (Pretend)

Per negare i fatti, mi piace molto (Yeah)

Quando sento la tua voce, ammetto di sciogliermi (I melt)

Forse è questo il problema, sì

Solo un testo, senza di lui, ho provato (ho provato)

Baby, voglio solo provare di nuovo

Senza di te ho provato

Prima tu (Prima tu)

Con me ha fatto dolcemente accordo

Non eravamo d’accordo

Non volete prendervi la colpa

E’ tutti i giorni [?]

Fai finta di ignorarmi (Fai finta di ignorarmi)

Ma io non volevo tutto questo, tutto questo

È tutto, tutto, tutto o niente (Niente)

Voglio sapere tutto di te

Voglio tutto, tutto di te (Tu)

Vuoi sapere tutto di me (About me)

Non posso fingere (Pretend)

Per negare i fatti, sono davvero in (No)

Quando sento la tua voce, ammetto che mi sciolgo (Yeah)

Forse è questo il problema, sì

Solo un testo (Solo un testo), senza di lui, ho provato (ho provato)

Baby, voglio solo provare di nuovo (Try it again)

Senza di te ho provato (ho provato)

Prima tu (Prima tu)

Con me ha fatto un accordo gentile (Han, han)

Non eravamo d’accordo

Non vuoi prenderti la colpa (Take the blame)

Solo un messaggio di testo (Prima), senza di lui, ho provato (Ok)

Baby, voglio solo provare di nuovo (Ok)

Senza di te, ho provato (Ok)

Sei proprio tu

Calma, ok

Calma, ok

Siete in grado di assumervi meglio la responsabilità dei vostri errori?

Sei tu il primo

Prima di tutto, fatelo lentamente

Prima di tutto, fatelo lentamente

Siete in grado di assumervi meglio la responsabilità dei vostri errori?