È stata appena rilasciata “Baby Don’t Hurt Me”, nuova canzone di David Guetta con la collaborazione di Anne-Marie e Coi Leray. Il brano è disponibile da oggi, Venerdì 7 Aprile 2023, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme di streaming musicale.

David Guetta fa rivivere così la famosa hit degli anni novanta “What Is Love” cantata da Haddaway nel 1993. Il DJ francese ha rivisitato in chiave moderna la canzone utilizzando riferimenti in chiave rap e un sound più in linea con quest’epoca, grazie alla collaborazione con il cantautore britannico Ed Sheeran.

“Baby Don’t Hurt Me” arriva a pochi mesi dal grande successo ottenuto insieme alla cantante Bebe Rexhacon “I’m Good (Blue)”, riproposizione moderna di “Blue (Da Ba Dee)” del gruppo italiano Eiffel 65 del 1998. La versione rinnovata aveva fatto guadagnare alla coppia una nomination come Best Dance/Electronic Recording ai Grammy all’inizio di quest’anno.

David Guetta figura tra i produttori di “Baby Don’t Hurt Me”, insieme a Mike Hawkins e Toby Green.

Il significato di “Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta

Il testo del brano si discosta molto dalla sua versione originale, fatta eccezione per il celebre ritornello. In tutte le strofe è il tema è l’amore. La cantante si rivolge al suo amato che non corrisponde però i sentimenti. Ci si chiede cosa sia l’amore e perché l’oggetto del desiderio la ferisca.

Quasi implorandolo di non fare del male, è come ossessionata dal suo amato e lo desidera con ogni forza.

Inizialmente cerca di fargli capire che ha tutto quello di cui ha lui bisogno e che non troverà un’altra persona uguale. Poi afferma che l’amore per lui è come una droga. Inebriata dal suo desiderio non riesce a pensare ad altro e ancora una volta si domanda perché non voglia stare con lei ma ferirla.

L’arrangiamento più moderno della canzone crea un’ondata di energia con la giusta nostalgia dettata dalla riproposizione di un brano che ha comunque segnato un’epoca negli anni ’90.

La traduzione di “Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta

Ti voglio per lo sporco e il pulito

Quando ti svegli nei tuoi sogni

Quando mi mordi la lingua e mi fai urlare (e mi fai urlare)

Vedi, ho tutto ciò di cui hai bisogno

Nessuno lo farà come me

Stiamo bruciando ad alto grado (ad alto grado)

E mi fai sentire come se bruciasse e facesse male

Uh, piccola, fa parte della corsa, questi siamo noi

Che cos’è l’amore?

Tesoro, non farmi del male

Non farmi del male, non più

Che cos’è l’amore?

Tesoro, non farmi del male

Non farmi del male, non più

Che cos’è l’amore?

Che cos’è l’amore?

Yeah Yeah

Lo percorro, lo parlo, lo vivo

Quando arriviamo dietro le porte, sono affari nostri

Sul mio corpo, mi dà dei baci

Sto bene quando sono con lui, sto scoppiando come Adderalls

Piccola, scendi nella mia spiaggia e vai a nuotare

Va bene perché sai che non ci sono limiti (Sì)

Come se fossi più forte di te e sto sorseggiando

Devo ancora finire, sono ubriaco, non ne ho avuto abbastanza

Un giorno sei dentro e te ne vai

Raccontami bugie e mi sta uccidendo lentamente (Sì, sì, sì)

Che cos’è l’amore?

Tesoro, non farmi del male

Non farmi del male, non più (No)

Che cos’è l’amore?

Tesoro, non farmi del male

Non farmi del male, non più

Che cos’è l’amore?

La-ra, la-ra-ra-ra, ra

La-ra-ra-ra, ra

La-ra-ra-ra, ra

Che cos’è l’amore?

La-ra, la-ra-ra-ra, ra

La-ra-ra-ra, ra

La-ra-ra-ra, ra

Si si si

Che cos’è l’amore?

Tesoro, non farmi del male

Non farmi del male, non più (Sì)

Che cos’è l’amore?

Piccola, non farmi del male (non farmi del male)

Non farmi del male, non più

Che cos’è l’amore?

E tu hai già ascoltato “Baby Don’t Hurt Me” di David Guetta?