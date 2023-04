Esce oggi, Venerdì 7 Aprile, il nuovo singolo di Geolier dal titolo “Il male che mi fai”. La canzone in collaborazione con il rapper Marracash è disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Geolier torna dunque con un nuovo singolo a soli tre mesi dalla pubblicazione del suo secondo album con cui ha conquistato dischi d’oro e di platino e raggiunto la consacrazione sulla scena rap. “Il male che mi fai” si inserisce in un più ampio progetto per continuare a raccontare la vita quotidiana tra i rioni di Napoli.

“Il male che mi fai” infatti è inserita anche nella seconda parte dell’album “Il coraggio dei bambini” pubblicato anch’esso quest’oggi sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Il giovane artista di Secondigliano cerca in ogni canzone di evidenziare le difficoltà della vita attraverso gli occhi dei bambini che possono essere deviati su strade sbagliate. Geolier usa sempre temi legati alla cultura napoletana e il dialetto partenopeo rimarca l’attaccamento alla terra e al popolo di bassa estrazione sociale, dando voce a chi cerca la rivalsa.

Geolier nel mese di Aprile sarà impegnato in un mini tour con le date di Milano e Napoli già sold out.

Il significato del testo di “Il male che mi fai” di Geolier

Nel testo di “Il male che mi fai” Geolier ha voluto riportare tutte le difficoltà nel crescere a Napoli. Il cantante si aggrappa quindi all’amore per una ragazza che gli dà sicurezza e che rende più bella ogni cosa. Una storia d’amore passionale e però destinata a essere non duratura. Il rapper napoletano esalta la bellezza della sua amata e di come non possa starle lontano.

Ma sottolinea anche che tra di loro i rapporti non siano perfetti ed idilliaci. In una sorta di relazione tossica i due si amano e si fanno a vicenda del male: “Mi piace il male che mi fai”.

E se da un lato la ragazza amata è un sogno da cui non svegliarsi mai, dall’altro la loro relazione appare come puramente sessuale e destinata prima o poi a terminare. Geolier infatti sottolinea che lo odieranno sì gli ex della ragazza ma anche il suo prossimo tipo.

Il testo di “Il male che mi fai” di Geolier

Nun me salutá maje quando te ne vaje da me

Quando sto cu’tté, nn’tengo paura maje ‘e cadé

M’identifico ‘int’ê cose brutte

Pecché ‘e guardo e fanno male quase comme me (Yeah)

M’addormo all’alba e me sceto ‘o tramonto

Songo i’ che sbaglio, tu forse hê ragione

Pecché nisciuno m’ha ‘mparato a dá ammore

A te nisciuno t’ha ‘mparato a ffá ammore

E allora viestete, scinne abbascio ca te vengo a pigliá

Nun voglio na bella bucia da te, na brutta verità

Ce facevamo male, però

Nisciuno ‘e nuje se ‘mpurtava pecché

Tu me faje bene ‘int’ô male

Songo i’ ca cierte vote scumparo, no-no (No, no, no-no)

Scusa si nun pozzo sta luntano né vicino a te

Pecché saje ca da luntano po sto male, ma ‘a vicino è ‘o stesso

Nun me raccontá bucie pecché tu ‘o ssaje ca me n’accorgo

Stongo ccà sulo i’, sulo cu’mmé vaco d’accordo

Ma pecché me giure ca nun t’amo?

(Ma pecché me giure ca nun t’amo?)

Forse pecché nn’t”o dico maje

(Forse pecché nn’t”o dico maje)

Dimme che tiene a fá stasera

(Dimme che tiene a fá stasera)

È bello ‘o male ca me faje

(È bello ‘o male ca me faje) (Yeah)

La nostra serata è sempre quella (Uh)

Chiusi a fare sesso e a farci d’erba (Uh)

Sei rovente in questa notte fredda

Da un sogno come te non ci si sveglia

Baby, chi lo sa come andrà a ‘sto giro (Giro)

Ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido

So che ti ho colpito e adesso che ti ho scolpito

Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo (Ahah)

Mi piace il male che mi fai, come cambi vibes

Tu lo sai che c’è una regola fondamentale

Ci si ricorda più di chi ci ha fatto male, ah

Ma chi dimentica è da dimenticare (Yeah)

Nuda coi tacchi e la suola rossa

Sei così una bomba che la natura si è accorta

La luna che si arrossa, baci tra nuvole, è la scossa

Le onde leccano la costa

La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita

La tua espressione è perfida, Dio è femmina

Sai che sei presente pure quando manchi (Sì)

Mi rincorri sempre pure quando scappi

Ma pecché me giure ca nun t’amo?

(Ma pecché me giure ca nun t’amo?)

Forse pecché nn’t”o dico maje

(Forse pecché nn’t”o dico maje)

Dimme che tiene a fá stasera

(Dimme che tiene a fá stasera)

È bello ‘o male ca me faje

(È bello ‘o male ca me faje)

E tu, hai ascoltato “Il male che mi fai” di Geolier? Lascia un commento!