È stato rilasciato ieri, venerdì 9 settembre 2022, il nuovo brano del rapper milanese di origini marocchine Baby Gang: si intitola “Come te” ed appartiene al suo ultimo album di inediti “EP2“, che è uscito solo a giugno scorso ma ha già totalizzato oltre 40 milioni di stream.

L’annuncio circa l’uscita del singolo è stata fatta pochi giorni fa dallo stesso artista mediante un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Significato della canzone

“Come te” è una canzone in cui Baby Gang esprime se stesso, raccontando il suo passato non sempre facile.

Testo della canzone

[Intro]

Trobi on the beat

Arrivo fino a me

Amico, son come te

[Pre-Ritornello]

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

Amico, son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arriva fino a me

Mamma wallah, Milano, Milano, Nouira

Amico, son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei, fra’, come me

[Ritornello]

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

Amico, son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arriva fino a me

Mamma wallah, Milano, Milano, Nouira

Amico, son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei, fra’, come me

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

Amico, son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arriva fino a me

Mamma wallah, Milano, Milano, Nouira

Amico, son come tе

Arrivo da dove la gente ti mangia

Sе non sei, fra’, come me

[Verso 1]

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

E non sono come te

Se i rapper mettono il passamontagna, girano con cagoulè

Dodici anni giravo col passamontagna e un’arma probabile

Più sporca di quanto è sporca la mia maglia

E il tuo sangue, sì, fragile

[Ritornello]

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

Amico, son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arriva fino a me

Mamma wallah, Milano, Milano, Nouira

Amico, son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei, fra’, come me

[Verso 2]

La moula e la fama a me non mi cambia

Tanto ho pieno già il mio

Se non oggi o domani finisco in gabbia, quindi faccio le mie cose

Esco in giro, mi urlano: “Oh Baby Ganga”, ti ricordi quelle cose?

Che facevi da piccolo insieme a bangla”

Mi ricordo

Poropopo, ero poco loco

Mama mon poto avec a tous là sotto

Non la tocco, mi fotte la foto

Non parlare troppo, ti shotto

Clean, cin, brindo alla tua morte

Fils de pute

Ti cerco tutta la notte

Fils de pute

Cresciuto pane e botte

[Ritornello]

Je suis 3arbi, ma cresciuto in Italia

Amico, son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arriva fino a me

Mamma wallah, Milano, Milano, Nouira

Amico, son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei, fra’, come me.

–

