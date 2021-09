Per chiudere questa estate 2021 Baby K e Alvaro Soler si incontrano nella canzone Non Dire Una Parola, ennesima collaborazione di Baby K dopo quelle con Boomdabash, Gigi D’Alessio, Omar Montes, Chiara Ferragni e gli esponenti della scena urban italiana Tedua, Samurai Jay, Boro Boro, Giaime, Enzo Dong e Lele Blade.

La canzone rispecchia in pieno lo stile di Baby K, e in più aggiunge dei sound più latini ad accompagnare Alvaro Soler. Una canzone che ci accompagnerà in queste ultime giornate d’estate, via verso l’autunno con un pizzico di nostalgia.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo della canzone.

Significato del testo di Non Dire Una Parola di Baby K e Alvaro Soler

Secondo quando raccontato dalla stessa Baby K, la canzone Non Dire Una Parola parla di una storia d’amore che è un po’ ridotta ad un tira e molla, tra la voglia di sentirsi liberi e la paura di perdere una storia importante.

Quando in una storia d’amore non si diventa un noi indissolubile, ma si sente l’esigenza di restare qualcosa di diverso, di staccato da tutto il resto, ma allo stesso tempo si sente anche il bisogno di condividere il sentimento amoroso con qualcuno che potrebbe davvero essere importante. Per tutta la canzone questo tira e molla non si risolve mai.

Ecco come ha voluto raccontarlo Baby K:

Questo brano racconta quel momento in cui l’Amore si trova davanti ad un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante. Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi… Baby K

La canzone è piacevole e orecchiabile. Niente di così originale, ma non per questo meno piacevole all’ascolto.

E tu cosa ne pensi di Non Dire Una Parola di Baby K e Alvaro Soler? Lascia un commento per dire la tua.