Baby Reindeer è una miniserie tv di Netflix che ha fatto il suo debutto nel mese di aprile sulla piattaforma di streaming. Scritta, diretta ed interpretata da Richard Gadd.

Si tratta di sette episodi che hanno attirato l’attenzione del pubblico ottenendo un ottimo riscontro anche da parta della critica perché ci racconta fatti realmente vissuti dallo stesso Gadd che ha dovuto confrontarsi con un passato traumatico dopo aver avuto a che fare con una stalker. Tuttavia, però, non tutti sono d’accordo sul fatto che sia stata la trama ad attirare l’attenzione. Ted Sarandos, il CEO di Netflix, durante una lunga intervista con il New York Times ha detto che il merito del grande successo di Baby Reindeer è da attribuire all’algoritmo utilizzato dallo streamer. Queste le sue parole:

“Un tempo una serie come Baby Reindeer non sarebbe stata nemmeno vista negli Stati Uniti. E se lo avesse fatto, sarebbe stato trasmesso sulla PBS. È molto, molto virale nel Regno Unito e, proprio come fa Netflix, viene catturata dall’algoritmo e comincia a essere proposta sempre più spesso, perché quando qualcosa diventa così grande in un Paese, è probabile che ci sia molto pubblico anche al di fuori di quel Paese. Ed è stato un enorme successo in tutto il mondo”.