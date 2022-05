Il regista premio Oscar Damien Chazelle, dopo essersi fatto conoscere a livello mondiale con opere quali “Whiplash” (2014), “La La Land” (2016) e “First man” (2018), non si smentisce, e torna a calcare la scena cinematografica con quello che è considerato uno dei titoli maggiormenti interessanti e attesi per il 2023: il film d’epoca di genere drammatico “Babylon“.

Trama, cast e data di uscita del film

Definito dall’Hollywood Reporter come “un grande Gatsby sotto l’effetto di steroidi“, tale film si incentra sul mondo Hollywoodiano durante il tumultuoso passaggio dal muto al sonoro; tantissimi sono i personaggi portati in scena, molti dei quali fittizi ed inventati per l’occasione, ma non solo: numerose sono infatti le realmente esistite grandi star del passato che, tramite “Babylon“, torneranno a rivivere – anche se indirettamente – sul grande schermo, quali ad esempio l’attrice-icona Clara Bow (Margot Robbie), l’attore John Gilbert (Brad Pitt) e la prima star cinese di Hollywood, Anna May Wong (Li Jun Li).

Solo pochissimi giorni fa, tramite la rivista Variety, è stato inoltre finalmente svelato un altro importante personaggio presente nel film, che verrà interpretato da Tobey Maguire: l’indimenticabile comico Charlie Chaplin.

Completano il cast attori quali Meryl Streep, Phoebe Tonkin, Max Minghella, Olivia Wilde, Eric Roberts, Jean Smart, Katherine Waterston, Jovan Adepo, Samara Weaving, Lukas Haas, Rory Scovel, Diego Calva, Troy Metcalf, Spike Jonze e Jeff Garlin.

Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguire sul set di “Babylon”

Le riprese di “Babylon” sono ufficialmente terminate a fine ottobre dello scorso anno, come annunciato su Twitter da un membro della troupe addetto al sonoro, Bryan Mendoza; la data di uscita è invece prevista in anteprima limitata per il 24 dicembre 2022 in America, sotto direzione della casa produttrice Paramount; il 6 gennaio del 2023, invece, la proiezione del film sarà estesa ai restanti cinema statunitensi.

