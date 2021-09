6 Voto

La prima parte di Bac Nord non mi ha convinto a pieno mentre la seconda è ben fatta, sicuramente non per merito della trama, per forza di cose piuttosto lineare, ma per via di altri aspetti, come il dilemma del poliziotto e dell'informatore, o quello del superiore che tradisce i sottoposti per salvare la squadra, o il dispiacere più o meno autentico dei colleghi che non vogliono appoggiare i tre poliziotti incarcerati perché hanno famiglia. Tutte queste sottotrame hanno uno sfondo: quello politico. Dal prefetto in su, vogliono solo numeri, titoli di giornali e punizioni esemplari. Bac Nord riesce a trasmettere tutti questi concetti allertando un po' il mondo anche sulle condizioni delle periferie francesi e, non è il primo film che lo fa.