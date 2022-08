Benny Blanco, i BTS formati da Jin, Jimin, V e Jung Kook e il rapper Snoop Dogg pubblicano il singolo Bad Decisions che arriva accompagnato dal videoclip diretto da Ben Sinclair.

Bad Decisions è il primo singolo tratto dal nuovo album di Benny Blanco, in uscita quest’anno. “Mi sto ancora dando pizzicotti per vedere se sto sognando”, racconta Benny. “Non posso credere di avere una canzone con con i BTS e Snoop Dogg.

Benny Blanco è il pluripremiato artista, produttore, cantautore e musicista ad oggi vanta oltre 8 miliardi di stream con i suoi due album “Friends Keep Secrets” e “Friends Keep Secrets 2″. Ha realizzato collaborazioni di grande successo con star mondiali della musica del calibro di Rihanna, Katy Perry, Ed Sheeran, Justin Bieber, Maroon 5, Kesha, The Weeknd, Selena Gomez, Kanye West, Calvin Harris e tanti altri.

I BTS invece sono la band icona mondiale del K-POP sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo che ha conquistato i cuori di milioni di fan. Attraverso la diffusione di messaggi positivi e campagne come quella di “LOVE MYSELF” (“Ama te stesso”) o il loro discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself” (“Prendi parola”), la band mobilita milioni di fan in tutto il mondo. I BTS ad oggi hanno collezionato 6 n.1 in classifica Billboard Hot 100 in poco più di un anno e si sono esibiti in stadi sold-out. Sono anche stati nominati dal TIME, nel 2020.

Snoop Dogg regna da oltre tre decadi nel campo della musica rap, continuando a rinnovarla. Rapper, cantante, autore, attore, produttore, DJ, businessman, icona e personalità fra le più influenti sui media di tutto il mondo, Snoop Dogg lavora anche nell’industria tecnologica del Web 3.0, per numerosi brand e nell’industria del food & beverage.

Xbox ha collaborato con Interscope Records e gli artisti di “Bad Decisions” per lanciare il primo controller musicale Xbox per celebrare l’uscita del singolo in tutto il mondo.

Il controller, che diventerà sicuramente un oggetto da collezione per gli amanti dei video games e della musica, è dotato di un artwork personalizzato con i nomi degli artisti e uno speaker installato che consente di ascoltare il nuovo singolo a tutto volume, premendo l’apposito bottone.

Il significato di Bad Decisions dei BTS, Benny Blanco e Snoop Dogg

Il brano parla di una storia d’amore e delle decisioni sbagliate che si prendono quando si è innamorati, senza lasciare mai andare l’altra persona. Condividendo tutto insieme, senza mai uscire dalla mente. dell’amato.

Bad Decisions è una traccia dallo stile dance ed euforico quasi civettuola, con gli artisti che dichiarano di voler stare con la persona che desiderano “tutto il tempo”,

Nel video ufficiale si vede Blanco che trascorre una giornata preparandosi per un concerto dei BTS a Los Angeles, svolgendo varie attività come imparare le coreografie, cuocere una torta e preparare il proprio outfit, ma si presenta con un giorno d’anticipo e viene cacciato dal personale dello stadio.

La traduzione di Bad Decisions dei BTS, Benny Blanco e Snoop Dogg

Nessun trucco

Amo quella sh…

Sei così dannatamente bella, giuro che mi fai star male

Voglio il tuo amore

Voglio il tuo nome

Dentro il mio cuore non c’è altro che una fiamma ardente

Se vuoi il mio amore

Avvicinati un po’

Non farmi aspettare

Facciamone un po’

Scelte sbagliate

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Quindi dammi

Tutti i tuoi baci

Ti voglio lunedì, martedì, mercoledì, piccola ogni notte

E sembra

Ooh

Aaahh

Non riesco a toglierti mai dalla mia mente

E sembra

Ooh

Aaahh

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Tutti mi vedono guardare volare (oh yeah)

E penso di sapere il motivo per cui (oh yeah)

Perché ti ho proprio qui al mio fianco (oh sì)

E non posso lasciarti andare via

Se non sono con te non sto bene

Se vuoi il mio amore (Sì)

Avvicinati un po’, non farmi aspettare

Ooh

Facciamone un po’

Scelte sbagliate

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Quindi dammi

Tutti i tuoi baci

Ti voglio lunedì, martedì, mercoledì, piccola ogni notte

E sembra

Ooh

Aaahh

Non riesco a toglierti mai dalla mia mente

E sembra

Ooh

Aaahh

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Facciamo le cose che hai sempre desiderato

Divertiti e vivi la tua vita

Aiutami a sprecare un giorno e trovare un posto che possiamo affrontare

Lascia che ti mostri il mio cappuccio

È cattivo significato o significato buono

Quando si tratta di regole le infrango

Facciamone un po’

Scelte sbagliate

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Quindi dammi

Tutti i tuoi baci

Ti voglio lunedì, martedì, mercoledì, piccola ogni notte

E sembra

Oooh (Sì)

Aaahh (Sì)

Non riesco a toglierti mai dalla mia mente

E sembra

Oooh (dire cosa?)

Aaahh

Ti voglio, ooh piccola, tutto il tempo

Ooh

