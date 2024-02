John Wick è un film uscito nel 2014 e diretto da Chad Stahelski e che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica. Per questo motivo si è deciso di andare avanti e così John Wick è diventato il primo capitolo dell’omonima saga che vede Keanu Reeves tra i protagonisti.

È sufficiente pensare che il film era stato prodotto con un budget di soli 20 milioni di dollari arrivando ad incassarne, invece, quasi 90. Oltre i vari capitoli, si è deciso anche di andare oltre con spin off. Uno tra questi è Ballerina, il film prequel e spin off della saga che era atteso quest’anno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Tuttavia, stando a quanto rivela The Hollywood Reporter, non sarà così e la sua uscita è stata rimandata al prossimo anno. Ma procediamo per gradi. Ballerina vede come protagonista Rooney, la ragazza che abbiamo già avuto modo di conoscere nel terzo capitolo di John Wick: Parabellum dove i suoi panni li vestiva l’attrice Unity Phelan.

In Ballerina, essendo un film prequel, torniamo indietro negli anni precedenti gli eventi di John Wick 4. Troviamo Ana De Armas protagonista del film nei panni, appunto, di Rooney, ovvero un’assassina ed una danzatrice che è stata cresciuta secondo le tradizioni del ruska e, per questo motivo, vuole vendicarsi di tutti i torti subiti dalla sua famiglia e soprattutto vendicarsi della loro morte. Nel cast troveremo anche nomi importanti come quelli di Angelica Huston, Lance Reddick, Norman Reedus, Gabriel Byrne e Catalina Sandino Moreno. Immancabili, ovviamente, i cameo con Keanu Reeves e McShane.

Ana de Armas sarà Rooney in Ballerina

Ma come mai l’uscita di Ballerina è stata rimandata di un anno? Considerando che si tratta di una delle uscite che il pubblico aspetta con più ansia sembra strano, ma il motivo è presto spiegato. Ballerina, infatti, avrebbe dovuto fare il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 7 giugno, ma per quella data è prevista anche l’uscita del reboot de Il Corvo che, in questo caso, ha avuto la precedenza poiché si tratta di un lavoro già concluso e pronto per essere mandato in onda. Non aveva senso, quindi, posticipare la sua uscita di un anno anche perché, stando alle affermazioni degli addetti ai lavori della Lionsgate (casa di produzione), a Ballerina serve ancora un po’ di tempo per poter girare nuove scene d’azione.

Dopo l’ingresso nello staff di Chad Stahelski, ideatore della saga di John Wick, infatti è stato chiesto di aggiungere ulteriori scene per rendere il tutto più emozionante ed avvincente. Ballerina sarà diretto da Len Wiseman, mentre alla sceneggiatura troviamo Emerald Fennell, Michael Finch e Shay Hatten. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza, ma siamo sicuri che ne varrà la pena e che Ballerina sarà un vero e proprio capolavoro, d’altronde ha tutte le carte in regola per essere un successo a livello mondiale. Nel frattempo, c’è grande attesa anche per l’arrivo di John Wick 5, ovvero il nuovo capitolo della saga action che era stato annunciato dalla Lionsgate la scorsa primavera, ma che ancora non ha trovato riscontro nella realtà per diversi problemi.

E tu conosci John Wick? Cosa ne pensi della decisione di dedicare uno spin off a Rooney? Ti aspettiamo nei commenti!