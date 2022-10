Oggi ho visto “Barbarian” su Disney Plus e finalmente posso dare lo scettro di miglior film horror per Halloween 2022.

I film dell’orrore stanno avendo un discreto successo nei box office di tutto il mondo con Terrifier 2 che ha intascato quasi $ 100 milioni negli Stati Uniti. Questo boom è iniziato alcune settimane prima con il successo dormiente Barbarian, che ha incassato $ 42 milioni circa in tutto il mondo da un budget di $ 4,5 milioni stanziato per la produzione. È un film horror che pochi conoscevano prima della sua uscita al cinema ma è un film che sicuramente ti stupirà.

Se devo fare una comparazione con gli ultimi film horror che ho visto, posso dire che Barbarian è sicuramente il più originale fra tutti e anche il più difficile da raccontare. Barbarian si diverte a infastidire costantemente il pubblico, offrendo continue svolte e colpi di scena.

Di cosa parla Barbarian? Tess (Georgina Campbell) si è recata a Detroit per un colloquio di lavoro, ma quando arriva nell’appartamento che ha affittato tramite Airbnb, scopre che Keith (Bill Skarsgård) vive già lì, spiegando a Tess di averlo prenotato su un altro sito.

Decideresti comunque di pernottare? È un dilemma che deve affrontare Tess, ma senza altre opzioni e il colloquio di prima mattina, decide di restare. Keith sembra essere un vero gentiluomo, le offre la stanza e dice che dormirà sul divano, ma c’è una sensazione di… strano in lui.

Tess (Georgina Campbell) e Keith (Bill Skarsgård) in Barbarian. Credits Disney.

Keith è troppo gentile per essere innocuo e la scelta di usare Skarsgård nel cast si rivela un colpo da maestro. Lo sceneggiatore e regista Zach Cregger sa che ricordiamo Pennywise di IT e gioca con l’idea che Skarsgård sia un tipo inquietante a prescindere. Keith potrebbe avere i suoi difetti, ma se fosse solo un tipo goffo in una situazione strana? Sicuramente le prime scene mi portano a dubitare su di lui e probabilmente anche tu penserai che nasconde qualcosa. Ben presto Tess fa una sinistra scoperta nel seminterrato e si rende conto che, indipendentemente dal fatto che Keith sia pericoloso o meno, c’è qualche altro di cui aver paura oltre al suo inaspettato coinquilino.

Qual è quella minaccia potenzialmente maggiore? Keith è davvero un tipo cattivo? Come diavolo si inserisce AJ di Justin Long in tutto questo? Non riceverai alcuna risposta da me altrimenti ti perderesti tutto l’effetto dei colpi di scena che rendono bella la follia di Barbarian. Ma non è solo l’intelligenza narrativa che rende Barbarian un film horror spettacolare. Offre sequenze ricche di tensione, spesso piene di immagini… “CHE CAZZO” difficili da dimenticare. Mettiamola così, non sarai più in grado di guardare il biberon di un bambino allo stesso modo dopo aver visto Barbarian.

Per essere un film che si svolge in gran parte in una casa, Barbarian è girato in modo vivace, con il direttore della fotografia Zach Kuperstein che trova modi innovativi per sfruttare lo stesso set-up.

Anche il trio di personaggi principali non è male. Tess potrebbe fare alcune scelte tipiche “di un film dell’orrore”, ma le rende comprensibili e, soprattutto, farai il tifo per lei e vuoi che sopravviva a qualsiasi orrore o guaio che dovrà affrontare. È supportata principalmente da Bill Skarsgård, che supera perfettamente il confine tra inquietante e accattivante, e Justin Long, che riesce a dare continuità alla sua recitazione dall’inizio alla fine.

Il momento migliore forse arriva nel finale di Barbarian con il regista Zach Cregger che conclude il film con una nota sorprendentemente toccante. Come per tutto il resto, sovverte le tue aspettative su come dovrebbe essere un finale di un film horror e, tuttavia, è totalmente perfetto. Potresti non aver sentito parlare di Barbarian prima di questa recensione o della sua uscita su Disney Plus ma alla fine dell’anno sarai d’accordo con me sul fatto che sia il miglior film horror del 2022.

E tu hai visto Barbarian? Oppure sei curioso di vederlo? Dimmi la tua attraverso i commenti.