Barbie è davvero inarrestabile. Il live action della famosa bambola bionda della Mattel, infatti, era atteso con ansia da anni ed il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è stata la conferma della voglia che il pubblico aveva di vedere “vivere” la bambola della loro infanzia.

Un vero e proprio successo tanto che il live action di Barbie è diventato il film Warner Bros di maggior successo negli Stati Uniti, e non solo, superando anche il famosissimo Il Cavaliere Oscuro ed arrivando ad incassare oltre 1,2 miliardi di dollari ai botteghini. D’altronde il film è portatore di messaggi molto importanti e non è per nulla frivolo come, erroneamente, si potrebbe pensare in un primo momento. Nonostante sia al cinema già da un mesetto, non tutti hanno avuto la possibilità di vederlo: c’è chi preferisce vedere i film nella comodità della propria casa e chi, magari, è fuori città perché si sta godendo le vacanze. Per questo motivo, si aspetta con ansia il momento in cui il live action di Barbie sarà disponibile anche in streaming.

Margot Robbie nei panni di Barbie

In questo modo, con l’arrivo del film di Barbie in streaming, proprio tutti avranno la possibilità di vederlo, ma al tempo stesso anche chi lo ha già visto avrà la possibilità di rivederlo ancora una volta con calma e con i suoi tempi. E finalmente abbiamo una data ed a comunicarcela ci pensa Variety che rivela come il live action di Barbie farà il suo debutto in streaming il 5 settembre, ma per ora solo in America. Esattamente dopo un mese e mezzo dopo l’uscita al cinema, sarà la volta del piccolo schermo. Ma su quale piattaforma sarà possibile vederlo? Al momento il film è disponibile in pre order, solo in America al prezzo di 24,99 dollari, sulle piattaforme di Amazon Prime Video e di Apple Tv però non sappiamo se poi, effettivamente, le stesse piattaforme potranno condividerlo con gli utenti. Per quanto riguarda il nostro paese, dovrebbe arrivare in streaming entro la fine di settembre e si vocifera che ad accogliere il live action su Barbie saranno Sky e Now. Al momento non ci sono certezze o comunicati ufficiali, non ci resta altro che aspettare per sapere dove potremo rivedere il film campione d’incassi.

E tu sei stato al cinema a vedere Barbie? Secondo te quale piattaforma sarebbe migliore per vederlo in streaming? Ti aspettiamo nei commenti!