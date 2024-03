La scorsa estate è andato in scena il live action di Barbie. Dopo i dubbi iniziali, il film si è rivelato un successo a livello mondiale arrivando a raggiungere risultati ben oltre a quelli che ci si aspettava. È sufficiente pensare che ha sbancato al botteghino raggiungendo la cifra di 1 miliardo e 442 milioni di dollari.

D’altronde il live action di Barbie poteva contare su una regista eccezionale come Greta Gerwig, ma anche su un cast famoso a livello mondiale con Margot Robbie e Ryan Gosling. E poi, inutile negarlo, la bambola bionda è sempre stata iconica ed ha tenuto compagnia a tutti noi. Ed ovviamente quando un titolo ha successo il pubblico spera sempre che non finisca solo con un capitolo, ma che si possa andare avanti con un sequel degno di nota. Ovviamente questa speranza del pubblico c’era anche per il film di Barbie. Tuttavia, a novembre sembrava che questa possibilità non fosse destinata a diventare realtà, soprattutto dopo le parole della protagonista.

Margot Robbie, infatti, affermava come nel live action si era fatto tutto il possibile e ci si era impegnati al massimo e che, infatti, era stato un grande successo e che, al tempo stesso, non vedeva la necessità che un film di successo dovesse avere per forza un prequel, un sequel o un remake. Non era della stessa idea la regista Greta Gerwig che aveva confermato che le possibilità di un sequel erano pari a zero, ma anche che la vita è lunga ed imprevedibile e non si può mai sapere. Nel frattempo, si era parlato anche di un possibile spin off sul personaggio di Ken, altro vero protagonista del live action con l’attore Ryan Gosling che, durante la serata degli Oscar 2024, si è esibito sulle note del famoso brano I’m just Ken.

Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni di Ken e Barbie nel live action

E proprio la serata degli Oscar pare abbia fatto cambiare qualcosa. Sappiamo che né Margot Robbie né Greta Gerwig hanno ricevuto la tanto attesa nomination che, invece, hanno ricevuto America Ferrera e Ryan Gosling. Tuttavia, questo evento pare abbia fatto scattare qualcosa nella testa della regista che ora non ha dubbi ed è pronta per un sequel del live action di Barbie. La realtà è che le sue titubanze iniziali erano dovute al fatto che non aveva ancora trovato un’idea valida per poter andare avanti con un nuovo capitolo ed aveva paura di non poter essere in grado di replicare il grande successo del live action, ma ora è pronta. Durante il party di Vanity Fair per gli Oscar, infatti, ha rivelato ai microfoni di Deadline:

“Non sto respingendo il sequel di Barbie, anzi voglio farlo”.

E ad alimentare le sue parole c’è anche l’interesse di Pam Adby, la CEO degli Studios che ha confermato come siano pronti per andare avanti con il mondo di Barbie e di come sia in costante contatto con Greta Gerwig perché le piacerebbe davvero realizzare un sequel. Sicuramente ci vorrà un po’ di tempo perché la regista ora è impegnata nel reboot de Le Cronache di Narnia per Netflix, ma dopo nulla le vieterà di mettersi al lavoro e regalarci un nuovo capitolo che vede protagonista la Bambola Bionda. E sicuramente troveremo ancora Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti del sequel del live action di Barbie.

