Quest’estate è andato in scena il live action di Barbie. Dopo i dubbi iniziali, il film si è rivelato un successo a livello mondiale arrivando a raggiungere risultati ben oltre a quelli che ci si aspettava. È sufficiente pensare che ha sbancato al botteghino raggiungendo la cifra di 1 miliardo e 442 milioni di dollari.

D’altronde il live action di Barbie poteva contare su una regista eccezionale come Greta Gerwig, ma anche su un cast famoso a livello mondiale con Margot Robbie e Ryan Gosling. E poi, inutile negarlo, la bambola bionda è sempre stata iconica ed ha tenuto compagnia a tutti noi. Per questo motivo, ora che è passato un po’ di tempo dalla sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e ci si può ragionare a mente fredda, ci si chiede se Barbie avrà o meno un sequel? Sono davvero in tanti, infatti, a sperare in un Barbie 2, ma purtroppo non sembra molto facile che questo sogno possa realizzarsi ed a spiegarci il motivo è proprio Margot Robbie, colei che ha vestito i panni della bella Barbie. Durante un’intervista con A.P. Entertainment ha affermato:

Margot Robbie nei panni di Barbie

“Penso che abbiamo messo tutto in questo film. Non lo abbiamo costruito per essere una trilogia o qualcosa del genere. Era come se Greta Gerwig avesse messo tutto in questo film, quindi non riesco ad immaginare come potrebbe essere il prossimo. Direi che la cosa più importante per me è che i film originali possano ancora avere grande successo al botteghino. Non devono per forza avere un sequel, un prequel o un remake. Potrebbero essere qualcosa di totalmente originale ed essere comunque un successo visto anche il grande budget investito inizialmente per realizzarli. E solo perché c’è una protagonista femminile non significa non raggiungere tutti gli obiettivi il che, credo, è un’idea sbagliata che molte persone hanno ancora. Quindi è davvero importante che Barbie abbia fatto bene a tutti. Per quanto sia bello è anche molto importante che vada bene così che le persone possano, in futuro, avere grandi idee originali ed avere il budget necessario per realizzarle nel modo giusto”.

Parole che vanno controcorrente rispetto alle tendenze dell’ultimo periodo dove, quando si trova un titolo di successo, si cerca sempre di battere il chiodo finché è caldo e realizzare un nuovo capitolo. Non sembra essere il caso del live action di Barbie, però, tanto che anche Greta Gerwig parlando di un possibile sequel ha rivelato:

“Al momento le possibilità sono pari a zero. Seguo il flusso. Ma la vita è lunga, mai dire mai”.

Ed è proprio questo “mai dire mai” a far sperare i fan anche perché la regista ha confessato che il lavoro in sala di montaggio è stato molto difficile ed ha dovuto tagliare diverse scene che riteneva valide, ma che se non lo avesse fatto il film sarebbe dovuto durare 8 ore. Non ci resta altro che aspettare, sapendo benissimo che il mondo di Hollywood è imprevedibile e quindi le cose possono davvero cambiare da un momento all’altro.

