Barbra Streisand, cantante di New York classe 1942, è uno dei capisaldi della musica internazionale. La sua voce ha fatto la storia e le ha permesso di diventare un’icona nel mondo musicale, ma anche in quello dello spettacolo vincendo diversi premi.

La Streisand è molto stimata ed amata dal pubblico e tutto quello che fa o dice è sacro per chi la segue. Per questo motivo, le sue ultime dichiarazioni, hanno lasciato un pò perplesso il pubblico. Ospite del talk show australiano The Sunday Project, tra i vari argomenti trattati l’attrice si è soffermata anche sul remake di A Star is Born che ha visto protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper nel 2018. Un film che ha attirato l’attenzione dei telespettatori incassando oltre 435 milioni di dollari e permettendo a Lady Gaga di vincere il suo primo premio Oscar. Molto amato da tutti tanto che è diventato uno dei titoli più visti. Eppure della stessa opinione non è Barbra Streisand.

La cantante Barbra Streisand

A suo parere, infatti, il remake di A Star is Born è molto simile alla versione che l’ha vista protagonista nel 1976 al fianco di Kris Kristofferson. Nonostante il successo mondiale ottenuto, secondo lei rifarlo è stata una pessima idea. Ad attirare maggiormente l’attenzione è il fatto che la Streisand pare avercela soprattutto con il cast e la scelta di Lady Gaga e Bradley Cooper. Secondo lei, infatti, sarebbe stato meglio vedere volti diversi ed avere un cast multirazziale:

“All’inizio, quando ho sentito che sarebbe stato fatto di nuovo e che i protagonisti sarebbero stati Will Smith e Beyoncé, ho pensato che sarebbe stato interessante. L’avrebbero fatto in modo diverso, raccontando un diverso tipo di musica e una nuova inclusione: ho pensato che fosse una grande idea. È per questo che sono rimasta sorpresa quando ho visto quanto fosse simile alla versione che ho fatto io nel 1976”.

E tu hai visto A Star is Born? Condividi le opinioni di Barbra Streisand oppure pensi che sia stato un vero capolavoro? Ti aspettiamo nei commenti!