Dopo anni di incertezze, finalmente si torna a parlare di Batgirl, l’eroina DC Comics sarà finalmente protagonista di un film dedicato.

E’ notizia delle ultime ore che il film su Batgirl verrà diretto da un duo di registi ingaggiati dalla Warner. Si tratta di Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi di film come Bad Boys for Life. A farcelo sapere è The Hollywood Reporter, che ha dedicato un articolo a questa notizia che gli appassionati di fumetti aspettavano da tanto tempo.

Cosa sappiamo per il momento sul film di Batgirl?

Il personaggio di Batgirl, come sanno bene gli appassionati, fu introdotto per la prima volta nel 1961 sotto l’identità di Betty Kane, salvo diventare successivamente l’alter ego di Barbara Gordon, figlia del capo della polizia di Gotham.

Il primo film in cui appare il personaggio di Batgirl, interpretato da Alicia Silverstone, è stato Batman & Robin del 1997, nessuno però, fino ad ora aveva mai pensato ad un film incentrato totalmente sulla super eroina.

Il progetto legato a Batgirl, come dicevamo, era nell’aria già da anni. Per il ruolo di regista erano stati presi in considerazioni nomi come Joss Whedon o Zack Snyder, ma alla fine sia l’uno che l’altro sono stati scartati per far posto a Adil El Arbi e Bilall.

A parte i nomi dei due registi, è stato reso noto che ad occuparsi della sceneggiatura sarà Christina Hodson, già autrice di film come Bumblebee e Birds of Prey.

Il film di Batgirl, inoltre sarà realizzato in esclusiva per HBO Max, anche se al momento non si conoscono altri dettagli riguardo al lancio.

Ma Batgirl non è l’unico progetto in cantiere per Adil El Arbi e Bilall Fallah, i due registi infatti saranno anche gli showrunner dell’attesa serie Ms. Marvel, di prossima uscita.

