I Baustelle sono un gruppo musicale indie rock che è nato nel 1996 in Toscana, precisamente a Montepulciano. Dal 2005 sono composti da Rachele Bastreghi, Francesco Bianconi e Claudio Brasini.

Protagonisti di una carriera in ascesa che li ha portati ad essere tra i gruppi musicali più apprezzati in Italia, sono la voce di brani di successo come La guerra è finita, Un romantico a Milano, La canzone del Parco, Gli spietati, Le rane, Lei malgrado te fino a Perdere Giovanna ed Andarsene così. Ed oggi i Baustelle sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Milano è la metafora dell’amore. Come si deduce dal titolo, i Baustelle ci raccontano del capoluogo lombardo dove qualsiasi esperienza diventa unica tanto che la si vuole tatuare sulla propria pelle. Il brano anticipa l’uscita di Elvis, il loro nuovo album la cui uscita è attesa per il 14 aprile, ma che è già disponibile in pre order.

Il significato di Milano è la metafora dell’amore

Milano è la metafora dell’amore, il nuovo singolo dei Baustelle, possiamo conoscere al meglio la città di Milano ed il suo hinterland dove i veri protagonisti sono la frenesia e la vita in metropoli. Milano rappresenta proprio la tipica città in cui, almeno una volta nella vita, bisogna andare e quella città che ti permette di vivere esperienze indimenticabili. Milano, infatti, è in grado di ucciderti, ma al tempo stesso di riportarti in vita. Immancabile, ovviamente, il tono provocatorio tipico della band. A tal proposito, i Baustelle affermano che:

Una foto dei Baustelle nel 2018

“Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre”.

Nel frattempo, i Baustelle si preparano a vivere un mese di aprile pieno che li porterà, con il loro instore tour, in giro per il nostro paese: a Milano, a Bologna, a Torino, a Firenze, a Roma ed a Napoli. Questi incontri saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

