Baywatch è una serie tv che ha tenuto compagnia a molti adolescenti durante gli anni ’90. Per un totale di 242 episodi che sono andati in onda dal 1989 al 2001 appassionando generazioni intere.

Da questa serie tv sono usciti volti che sono diventati poi dei capisaldi del mondo del cinema americano ed internazionale come David Hasselhoff, Jason Momoa, Pamela Anderson e Carmen Electra per citarne alcuni. Una serie molto amata, è sufficiente pensare che nel momento dell’apice è stata vista da oltre 1,1 miliardi di telespettatori alla settimana. Si è deciso poi di proseguire con lo spin off Baywatch Nights e due film dal titolo Vacanze pericolose e Matrimonio alle Hawaii. Poi di recente, precisamente nel 2017, è uscito un film con protagonista Zac Efron che, però, non ha avuto il riscontro che ci si aspettava e per la critica è stato un vero flop. Da qui la decisione di portare nuovamente in alto il nome di Baywatch e quale modo migliore di farlo se non con un reboot?

In questi ultimi anni i reboot stanno andando molto di moda poiché permettono a titoli del passato di tornare in auge, per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso di potersi far conoscere dalle nuove generazioni. Ovviamente non tutto rimane tale e quale all’originale, cambia il cast e spesso anche la trama viene adattata, ma in linea di massima quello del reboot è un lavoro che piace e che convince. Quindi la lista dei titoli pronti ad avere il proprio reboot si allunga e tra di essi troviamo anche Baywatch. Ad occuparsi di questo reboot sarà Freemantle, la compagnia che detiene i diritti della serie dopo aver acquisito All American Television. La notizia del reboot è dello scorso aprile e finalmente, a distanza di quasi un anno, inizia a muoversi qualcosa.

Cast Baywatch

Sappiamo, infatti, che ad aggiudicarsi i diritti del reboot di Baywatch è stata Fox. Ed iniziano ad arrivare le prime scelte ufficiali come la decisione di affidarsi a Lara Olsen nei panni di showrunner, già arrivata al successo con Spinning Out. Nel frattempo, è stata ordinata la stesura di un primo script su cui mettersi al lavoro e la serie reboot viene così descritta:

“Audaci salvataggi nell’oceano, spiagge incontaminate e iconici costumi da bagno rossi tornano, insieme a un’intera nuova generazione di bagnini di Baywatch, che affrontano vite personali complicate e disordinate in questo riavvio ricco di azione che dimostra che esiste la famiglia in cui sei nato ma nche la famiglia che trovi”.

Ovviamente per il momento non sappiamo altro anche perché il cast non è ancora stato scelto, ma inutile negarlo: c’è grande curiosità per sapere chi vestirà i panni dei bagnini più amati in tutto il mondo. Non conosciamo ancora la data di uscita del reboot, ma sicuramente ci vorrà ancora un po’ di tempo visto che siamo solo agli inizi ed è necessario del tempo per fare un buon lavoro.

