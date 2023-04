Baywatch è una serie tv che ha tenuto compagnia a molti adolescenti durante gli anni ’90. Per un totale di 242 episodi che sono andati in onda dal 1989 al 2001 appassionando generazioni intere.

Da questa serie tv sono usciti volti che sono diventati poi dei capisaldi del mondo del cinema americano ed internazionale come David Hasselhoff, Jason Momoa, Pamela Anderson e Carmen Electra per citarne alcuni. Una serie molto amata, è sufficiente pensare che nel momento dell’apice è stata vista da oltre 1,1 miliardi di telespettatori alla settimana. Si è deciso poi di proseguire con lo spin off Baywatch Nights e due film dal titolo Vacanze pericolose e Matrimonio alle Hawaii. Poi di recente, precisamente nel 2017, è uscito un film con protagonista Zac Efron che, però, non ha avuto il riscontro che ci si aspettava e per la critica è stato un vero flop. Da qui la decisione di portare nuovamente in alto il nome di Baywatch e quale modo migliore di farlo se non con un reboot?

In questi ultimi anni i reboot stanno andando molto di moda poiché permettono a titoli del passato di tornare in auge, per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso di potersi far conoscere dalle nuove generazioni. Ovviamente non tutto rimane tale e quale all’originale, cambia il cast e spesso anche la trama viene adattata, ma in linea di massima quello del reboot è un lavoro che piace e che convince. Quindi la lista dei titoli pronti ad avere il proprio reboot si allunga e tra di essi troviamo anche Baywatch. Ad occuparsi di questo reboot dovrebbe essere Freemantle, la compagnia che detiene i diritti della serie dopo aver acquisito All American Television. Al momento la notizia non è ufficiale e non è stata confermata, ma pare che la Freemantle abbia già intrapreso alcuni colloqui con servizi di streaming ed emittenti per decidere a chi affidare la diffusione del reboot in arrivo. Sembr che l’idea sia nata già alcuni anni fa, prima del Covid, ed a rivelarlo è stato David Chokachi, una delle star del Baywatch originale. Queste le sue parole:

I protagonisti di Baywatch

“Poco prima del Covid stavano parlando di un reboot della serie. Stavano per riportare tre dei personaggi regolari dell’originale ed ho scoperto di essere uno di loro il che è fantastico. Ho proposto un reboot di tutti gli show degli anni 90 e direi che la metà di essi sono stati dei successi. Mi sono chiesto come mai fossero in ritardo su questo, poi è uscito il film ed il film ha stroncato qualsiasi idea di un revival. In realtà la Cbs stava per accettare, ho avuto un incontro con loro, ma poi hanno cambiato idea dopo l’uscita del film”.

Arrivati a questo punto viene spontaneo chiedersi chi prenderà parte al cast del reboot di Baywatch e se, magari, ci sarà la possibilità di vedere David Chokachi nei panni di Cody Madison. L’attore non chiude la porta a questa possibilità, a differenza di molti altri colleghi:

“Perché no? Perché non provare? Non si sa mai. Al giorno d’oggi, quello show potrebbe esplodere di nuovo grazie allo streaming”.

E tu hai mai visto Baywatch? Ti piacerebbe se uscisse un reboot sulla serie cult degli anni Novanta? Ti aspettiamo nei commenti!