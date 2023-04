Morto all’età di 92 anni il pianista jazz Ahmad Jamal, come conferma il “Washington Post”.

Jamal era nato Fredrick Russell Jones a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha iniziato a suonare il pianoforte quando aveva solo tre anni.

Alcuni anni dopo, ha iniziato a studiare con Mary Cardwell Dawson, che avrebbe poi fondato la prima compagnia d’opera nera negli Stati Uniti.

Quando si diplomò al liceo, alla “Westinghouse High School”, che frequentavano anche Errol Graner, Billy Strayhorn e Mary Lou Williams, Jamal si era già costruito una reputazione. Non appena terminata la scuola iniziò a girare il paese con orchestre jazz.

Morto Ahmad Jamal: la sua carriera

Jamal fondò il suo gruppo nel 1951 dopo essersi trasferito a Chicago. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi album come trio, sotto i nomi di “Three Strings” e “Ahmad Jamal Trio”.

La sua prima registrazione più influente fu “At The Pershing: But Not For Me” del 1958, un album realizzato durante una residenza al Pershing Hotel che presentava la sua interpretazione di grande impatto di “Poinciana”.

Dopo il successo di quell’album, Jamal aprì il suo club a Chicago chiamato “Alhambra” e pubblicò alcuni album che furono registrati lì, fino alla sua chiusura un paio di anni dopo il 1961.

Jamal si trasferì a New York City e, dopo una breve pausa dalla musica, tornò in tournée nel 1964 e pubblicò un nuovo album, “Extensions”, l’anno successivo. La sua produzione raramente rallentò durante i successivi sei decenni.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con Richard Davis, Israel Crosby, Vernel Fournier, Jamil Nasser, Frank Gant e molti altri.

Nel 1994, ha ricevuto anche il premio American Jazz Masters dal National Endowment For The Arts. Nel 2017 ha ricevuto un Grammy Lifetime Achievement Award dalla Recording Academy,

Il suo album più recente è stato “Ballades” del 2019 , che lo ha visto rivisitare “Poinciana”, il brano che lo ha reso famoso per la prima volta.

Morto Ahmad Jamal, lascia un messaggio.