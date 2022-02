Le pop star di fama internazionale Becky G e Karol G hanno appena pubblicato un potente singolo dal titolo MAMIII. Con un ritmo dance irresistibile e un testo accattivante ma allo stesso tempo duro, la tanto attesa collaborazione è destinata a diventare un vero e proprio inno che ispira forza ed indipendenza.

Il singolo è stato prodotto da Ovy on the Drums ed è stato scritto da Ovy, Becky G, Karol G ed Elena Rose. Per le due pop star non è la prima collaborazione musicale, ma arriva dopo il successo di Mi Mala del 2018. MAMIII da oggi è disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio qual è il significato del testo della canzone.

Il significato del testo di MAMIII di Becky G e Karol G

Nel testo di MAMIII si parla di un rapporto tossico che porta una donna a lasciare il proprio compagno. L’importanza di questo testo è proprio quello di parlare della consapevolezza di essere incastrati in un rapporto distruttivo, e la forza di tirarsene fuori.

E’ per questo motivo che MAMIII dovrebbe diventare un vero e proprio inno per tutte quelle donne che hanno trovato la forza e il coraggio di rendersi emotivamente indipendenti. Un punto di forza in più viene dal fatto che a cantare la canzone siano due donne che, grazie alla loro amicizia e collaborazione vogliono gridare un forte messaggio al mondo.

Quando le donne si uniscono e lavorano insieme l’effetto è così potente e significativo! Karol ed io aspettavamo questo momento da molto tempo, ma sapevamo che la canzone doveva essere perfetta e doveva rappresentare il nostro spirito e il nostro cuore. Sono così elettrizzata che finalmente siamo state in grado di registrare MAMIII e portare ai nostri fan qualcosa che desideravano da molto tempo!

L’unione delle due G è davvero emozionante, e sono felice di poter condividere questo momento con la mia amica che ammiro. Becky G

E tu cosa ne pensi di questa canzone e delle voci di Becky G e Karol G insieme? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione della canzone qui sotto.

Traduzione

Ciò che non è utile che non si intrometta

Hai segnato il tuo autogol in modo goffo

Questa coppia è stata fantastica per te

Non sono qui per farti innamorare di me, piccolo (Chi)

Nessun visto o passaporto (No)

Ho mandato il tuo falso amore in vacanza (Chi, chi, chi, chi, chi, chi)

Per la merda e non tornare mai più

Che tutto ti sia restituito, no

Di quello che mi hai fatto se non te ne ricordi

Non chiamarmi più, ho anche buttato via il cellulare

Da quanto sei tossico, è diventato dannoso

Cosa va, va

Non commettere errori con me

Quanto sei tossico, non voglio mai più vederti (Chi)

Sono arrivata per la festa, tira fuori la bottiglia

Quella che ti amava, non so chi sia

Ti ho lasciato la recensione, non ti ho dato nemmeno una stella

E ti ho dimenticato perché non hai lasciato traccia

Non mi volto più indietro, nemmeno per parcheggiare

Ne ho uno che è pronto a prendermi

Il secondo sta aspettando in albergo

E il terzo lo conoscerò stasera (No, no)

Non chiamarmi, il mio numero è cambiato (cambiato)

Se vuoi che te lo dia (dare)

Chiama l’1-800, vaffan***o

Non so se mi hai sentito

Non chiamarmi, il mio numero è cambiato (cambiato)

Se vuoi che te lo dia (Dare)

Chiama l’1-800-fottiti (fottiti)

Non chiamarmi più, ho anche buttato via il cellulare

Da quanto sei tossico, è diventato dannoso

Ciò che va via, va via, ah-ah

Non commettere errori con me

Quanto sei tossico, non voglio più vederti (Ehi)

Oh, mi dispiace (Ah)

Vinci per tornare (Ehi) sono morti provandoci (Ah)

Hai fatto sembrare che avessi perso tempo

Sei venuto bene perché non lo dico nemmeno al mio (papà)

Ti vedo in rete, non ci posso credere, che peccato per te (peccato per te)

Io stavo bene e tu che gonorrea mi portavi così (Eah, che gonorrea)

Ratto a due zampe, l’ha detto Paquito

Un animale strisciante (Haha)

Che mangia tutto ciò che attraversa

Diavolo, sei una pelle (pelle)

Non dire “ti amo”, meglio essere onesti (Ehi)

Non dire “Ti amo” (Ah) perché è stato inutile (Ah)

Stavi piangendo e siccome ti ho lasciato

Stai mangiando un’altra cagna, ma stai pensando a me

Non chiamarmi più, ho anche buttato via il cellulare

Da quanto sei tossico, è diventato dannoso

Ciò che va via, va via, ah-ah

Non commettere errori con me

Quanto sei tossico, non voglio più vederti

ooh

ripetilo, mamma

“Che a volte non ti cambiano per qualcosa di meglio

E nemmeno per qualcosa di più ricco