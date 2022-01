Lo scorso anno abbiamo assistito ad un vero fenomeno che ha visto i reboot protagonisti. Un genere molto amato poiché permette di riportare in auge i titoli del passato che avevano avuto successo e farli rivivere dagli appassionati, ma al tempo stesso farli conoscere alla nuova generazione. Sono diversi i titoli che hanno visto un reboot o che lo vedranno a breve come Gossip Girl, The Oc e Pretty Little Liars per citarne alcuni.

Ed ora si aggiunge un ulteriore titolo, ovvero Bel Air, il reboot di Willy, il principe di Bel Air, la sitcom che ci ha tenuto compagnia dal 1990 al 1996, con all’attivo sei stagioni ed un totale di 148 episodi. Il trailer è stato rilasciato proprio oggi ed, in poche ore, ha ottenuto oltre centomila visualizzazioni proprio perché è atteso con ansia. La serie farà il suo debutto su Peacock il 13 febbraio con i primi tre episodi, mentre i rimanenti saranno pubblicati di settimana in settimana sulla piattaforma streaming. Sappiamo che si è già pronti per la seconda stagione proprio perché si punta molto su questo reboot, ma purtroppo non ci è dato ancora sapere quando sarà possibile vederlo in Italia. Scritto e diretto da Morgan Cooper che è anche co-produttore esecutivo del progetto, vedrà TJ Brady e Rasheed Newson come co-showrunner e produttori esecutivi. Bel Air è stato prodotto dallo stesso Will Smith che è voluto partire dalla sitcom Willy, il principe di Bel Air, ma lo fa in toni drammatici poiché afferma:

“Per quanto divertenti siano gli episodi, c’era un intero altro livello da esplorare con un altro sguardo. Una versione drammatica del materiale originale significa rivedere le trame ma dargli comunque un tocco di originalità”.

Jabari Banks nel reboot di Bel Air

Il cast di Bel Air

Il vero protagonista del reboot di Bel Air sarà Jabari Banks che vestirà gli stessi panni di Will Smith. Poi troveremo anche Adrian Holmes nei panni di Phillip, Cassandra Freeman in quelli di Vivian, Olly Sholotan sarà Carlton, mentre Coco Joney sarà Hilary. Akira Akbar vestirà i panni di Ashley, Jimmy Akingbola quelli di Geoffrey e Simone Joy Jones quelli di Lisa.

La sinossi di Bel Air

Ambientata nell’America odierna, Bel-Air è una serie con episodi da un’ora con le stesse premesse della sit-com originale: il complicato percorso di Will dalle strade di West Philadelphia ai cancelli di Bel-Air. Questa rilettura approfondirà i conflitti, le emozioni e i pregiudizi intrinseci che non sono stati esplorati completamente nella serie originale, citando al contempo quest’ultima.

Il trailer di Bel Air

“Questa città cercherà di farti dimenticare chi sei e da dove vieni. Non lasciare che lo faccia”, inizia così il trailer del reboot di Bel Air che vuole porre l’accento sull’integrazione tra mondi distanti dal punto di vista sociale, ma vuole far capire anche il valore delle seconde possibilità. Ci dimostra, in anteprima, che si tratta di un lavoro da non perdere. Dimentichiamoci le risate fatte con Willy, il principe di Bel Air.

E tu hai mai visto la sitcom Willy, il principe di Bel Air? Cosa ne pensi di questo reboot Bel Air in chiave drammatica? Ti aspettiamo nei commenti!