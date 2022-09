Dopo un’estate da protagonista con i Boomdabash e la hit “Tropicana”, Annalisa torna con il nuovo singolo “Bellissima“, scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

In occasione dell’annuncio ufficiale, l’artista ha svelato alcune immagini tratte dal nuovo videoclip che la vedono ballare in un mix tra fascino e sensualità circondata da luci con effetto discoteca.

Il brano segna il nuovo corso musicale della cantautrice che vanta 17 Dischi di Platino e 12 Dischi d’Oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. Inoltre, Annalisa tornerà a suonare dal vivo il 7 Settembre con un evento speciale al Teatro Romano di Verona.

Il significato di “Bellissima” di Annalisa

L’ artista ha spiegato con queste parole il significato della sua nuova canzone:

“Ho scritto “Bellissima” in un momento decisivo della mia carriera, quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”.

In “Bellissima” di Annalisa il mondo dance elettrico si fonde con le radici musicali tipicamente italiane e racconta una storia sofferta, ma con un pizzico di autoironia.

Il brano è quindi una presa di consapevolezza del proprio lato irrazionale, una ricerca spasmodica di emozioni umane senza alcun tipo di equilibrio.

Il testo di “Bellissima” di Annalisa

Insieme solo dentro casa

che senso ha

di me non parli con nessuno

e non me lo merito

il tuo modo di dire le cose

che sesso fa

mi sto impegnando ad essere più elastica

ti sto pensando e non ti scrivo da tanto

è un classico

e poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

è tutto il giorno che mi salvo da un pianto

isterico

vado a letto col pantaloncino

dell’Adidas

e poi volevo dirti che non ci dormo più

madonna se mi manchi, sì

chiamatemi un medico

e poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

avevo voglia di

vo di, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

