Ben Stiller ha dichiarato di essere ancora “orgoglioso” di “Tropic Thunder” nonostante le passate controversie sul film.

Nella commedia d’azione satirica del 2008, infatti Robert Downey Jr. interpreta l’attore di metodo australiano Kirk Lazarus che si sottopone ad un intervento chirurgico di “alterazione della pigmentazione” per scurire la sua pelle per interpretare un personaggio nero in un film di guerra.

Per il ruolo, Downey Jr. era stato addirittura nominato come miglior attore non protagonista agli Oscar.

Insieme all’uso del blackface, “Tropic Thunder” negli anni ha attirato critiche per la sua rappresentazione di personaggi disabili. Nel film, il personaggio di Stiller, Tugg Speedman, interpreta a sua volta un personaggio chiamato Simple Jack in un film all’interno di “Tropic Thunder”, che dovrebbe essere una satira di attori che inseguono il successo interpretando ruoli disabili.

In risposta a un fan che chiedeva a Stiller di “smettere di scusarsi” per il film su Twitter, l’attore ha risposto: “Non mi scuso per “Tropic Thunder”. Non so chi te l’abbia detto. È sempre stato un film controverso da quando lo abbiamo girato ma sono orgoglioso di questo film e del lavoro che tutti hanno fatto”.

Il fan a cui Stiller ha risposto ha teorizzato che le voci di scuse derivino da un tweet pubblicato dall’attore nel 2018. All’epoca, “Tropic Thunder” stava affrontando nuove polemiche dopo che lo snowboarder Shaun White si è vestito per Halloween daSimple Jack, il personaggio con handicap mentale interpretato dal personaggio di Stiller nella pellicola. E in quell’occasione, in un tweet, Stiller aveva proprio accennato alle scuse fatte in precedenza, sebbene fosse comunque rimasto fedele al film.

Nel frattempo Stiller sta attualmente sviluppando la seconda stagione della serie “Severance” di Apple TV+ , che è stata rinnovata nell’Aprile dello scorso anno. Una data di rilascio deve ancora essere annunciata.

Ben Stiller “Tropic Thunder” e il commento di Robert Downey Jr.

Anche Robert Downey Jr. ha affrontato il personaggio controverso durante un’intervista nel podcast “The Joe Rogan Experience” nel 2020, dove aveva sostenuto che il ruolo da lui interpretato volesse rappresentare “quanto è in realtà sbagliato il blackface”.

Nell’intervista ha poi aggiunto: “Ben sapeva esattamente quale fosse la visione di questo personaggio, lui l’ha eseguita, era impossibile che volesse offendere qualcuno nel film. E il 90 per cento dei miei amici neri mi ha detto, “Amico, è stato grandioso”, non posso quindi, che essere in disaccordo con l’altro 10 per cent. In mia difesa, “Tropic Thunder” parla di quanto sia sbagliato il blackface.

