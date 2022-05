Benedict Wong è andato contro gli haters responsabili delle molestie online alla sua co-protagonista, Xochitl Gomez, per il ruolo interpretato in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Gomez interpreta un personaggio chiamato America Chavez, un’eroina con la capacità di saltare tra le dimensioni. Nei fumetti, Chavez è un personaggio apertamente gay, il che porta molti a supporre che anche la controparte cinematografica sposasse la stessa filosofia.

Il produttore esecutivo e creatore, Kevin Feige, ha confermato che il film sarà fedele al personaggio dei fumetti di Chavez e questo ha scatenato gli haters.

La Disney, nonostante le critiche, non ha censurato le scene di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness che includono contenuti LGBTQ+, ciò però, ha portato la cancellazione del film in Arabia Saudita.

I riferimenti omofobi contro Xochitl Gomez sono arrivati principalmente da “fan” che credono che la colpa sia sua se il film è stato bandito in Arabia Saudita.

Durante un’ intervista, la Gomez ha dichiarato di essere molto contenta e soddisfatta che la Marvel si sia attenuta fedelmente al personaggio dei fumetti senza censurare nulla e abbia mantenuto quel tipo di scene all’interno della pellicola.

Le parole di Benedict Wong contro gli haters di Xochitl Gomez

Wong, che interpreta lo Stregone Supremo Wong nel film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, si è scagliato contro gli haters di Xochitl Gomez, sua giovane co-protagonista.

“Non va bene”, ha detto Wong, “dobbiamo capire tutti che Xochitl Gomez ha fatto un provino all’età di 13 anni e si è unita al cast all’età di 14, diventando una delle attrici più giovani a entrare nel MCU in un film di enorme portata e pensare che è solo una giovane ragazza che interpreta il suo ruolo”.

Wong ha continuato, dicendo che chi compie questi atti dovrebbe profondamente vergognarsi e che gli haters e i troll che si nascondo dietro uno schermo sono solo dei codardi.

Con la censura del film in Arabia Saudita, Wong ha poi sottolineato quanto sia triste che i fan di quel paese non possano ancora vedere il nuovo capitolo di Doctor Strange, ma tutto ciò che la MCU ha fatto è semplicemente dare voce a chi non ha voce in modo che tutte le persone possano essere rappresentate.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, esce oggi nelle sale cinematografiche italiane, mentre arriverà nei cinema degli Stati Uniti Venerdì 6 Maggio.

E tu, sei d’accordo con le parole di Benedict Wong? Lascia un commento per dire la tua opinione!