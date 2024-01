Alzi la mano chi non ha visto, almeno una volta nella sua vita, il film Benvenuti al Sud ed il suo sequel Benvenuti al Nord. Due film che vedono come protagonisti Claudio Bisio ed Alessandro Siani e che ci rivelano, spesso in modo paradossale, le differenze tra le varie parti di Italia.

Nonostante Benvenuti al Sud sia uscito nel 2010 e siano, quindi, passati 14 anni continua ad attirare l’interesse e le risate del pubblico che non perde occasione per vederlo quando lo replicano sul piccolo schermo. D’altronde è davvero impossibile trattenere le risate nonostante siano passati anni. Benvenuti al Nord, invece, è uscito nel 2012. Ed ora è in arrivo il terzo capitolo di questa divertente saga. I telespettatori non ci speravano più visto quanto tempo è passato ed invece è arrivata la notizia che tutti aspettavano: il terzo film si farà.

A darne la conferma è stato proprio uno dei diretti interessati, ovvero Alessandro Siani che rivela come, in più di dieci anni, le possibili storie da raccontare siano sempre state molte, ma mai nessuna convinceva del tutto. Adesso, invece, è arrivato il soggetto giusto del film e quindi sono pronti per tornare a lavoro e far diventare realtà questo terzo capitolo. A quanto pare il terzo capitolo coinciderà con la chiusura e sarà quello finale, un finale in grande stile. Il nuovo lavoro ha già un titolo ed è Bentornati al Sud – 15 anni dopo. Semplicemente dal titolo possiamo intuire, in modo facile, che l’ambientazione sarà, ancora una volta, Castellabate, paese del Cilento dopo che, nel sequel, si era spostata a Milano. Queste le parole di Alessandro Siani durante un’intervista nel podcast Passa dal BSMT:

Una scena del film Benvenuti al Sud

“Proprio oggi è arrivato il soggetto di Bentornati al Sud. In questi dieci anni sono arrivati tanti soggetti, tante proposte, ma adesso è arrivato il momento giusto. Ancora oggi fra Nord e Sud ci sono delle differenze: penso agli stipendi e a tante altre cose. Certo, le differenze non sono più quell che comicamente evidenziavamo, tipo gli orari da rispettare a Napoli ed a Milano, ma ci sono ancora”.

Siani, inoltre, è ben consapevole del fatto che deve gran parte del suo successo proprio a questo film che è stato da record con incassi sopra la media. Infatti lui stesso ha scelto di prendere parte a Benvenuti al Sud perché credeva nel soggetto ed ha rifiutato un importante contratto per un film di Natale ed ora, a distanza di più di dieci anni, possiamo affermare che ha fatto la scelta giusta. Al momento non ci è dato sapere quando Bentornati al Sud – 15 anni dopo vedrà alla luce, ma in base al titolo tutto fa pensare che il 2025 possa essere l’anno giusto e che le riprese inizieranno già quest’anno proprio a Castellabate che si prepara, anche questa volta, ad ospitare il cast.

E tu sei un fan del film Benvenuti al Sud? Avresti mai pensato ad un sequel a distanza di 15 anni? Ti aspettiamo nei commenti!