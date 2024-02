La Casa di Carta è una serie tv spagnola ideata da Alex Pina e che ha ottenuto un grandissimo successo dopo che è stata distribuita da Netflix. All’attivo ha cinque parti per un totale di 48 episodi che sono stati in grado di appassionare il pubblico e tenerlo sempre con il fiato sospeso grazie agli avvenimenti che vengono raccontati, ovvero il tentativo di realizzare la più grande rapina della storia alla Zecca Reale di Spagna grazie all’aiuto di otto persone che non hanno nulla da perdere.

Inizialmente era stata trasmessa dall’emittente Antena 3, ma poi ha ottenuto il successo globale grazie a Netflix diventando una delle serie tv più amate di sempre. Per questo c’è stata tristezza ed anche sgomento quando sono usciti gli ultimi cinque episodi del capolavoro spagnolo. Tuttavia c’era la consapevolezza che non si poteva terminare tutto in questo modo e, come spesso accade, quando un titolo ha molto successo si cercano alternative per poter andare avanti. In questo caso si è deciso di porre l’attenzione su uno dei personaggi principali, ovvero Berlino che è diventato il protagonista di uno spin off prequel che ci racconta la sua età d’oro.

Nei panni di Berlino, nello spin off, abbiamo trovato sempre Pedro Alonso e la prima puntata è andata in onda sul piccolo schermo lo scorso 29 dicembre per un totale di 8 episodi. Ha attirato fin da subito l’attenzione del pubblico grazie alle avventure di Berlino che, nella città di Parigi, si unisce ad una banda e tentano una delle rapine più ambiziose di sempre, ovvero quella di rubare gioielli da un valore di circa 44 milioni di euro in una sola notte. È sufficiente pensare che lo spin off è stato nella top 10 di oltre 90 paesi e, per questo motivo, si è deciso di rinnovare Berlino per una seconda stagione dopo i riscontri positivi da parte anche della critica. Una notizia che era attesa con ansia e che finalmente è stata confermata anche da Netflix sulle proprie pagine social scrivendo:

“L’iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso tornerà con una nuova rapina e più amore”.

Certo, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo perché le riprese inizieranno solo nel 2025. Ma per il momento sappiamo che Berlino sarà affidata sempre alle sapienti mani di Alex Pina e di Esther Martinez. Nel cast, ovviamente, troveremo sempre Pedro Alonso nei panni del protagonista, ma spazio anche a Tristan Ulloa nei panni di Damian, a Julio Peña in quelli di Roi ed a Joel Sanchez in quelli di Bruce. Se tutto va bene la seconda stagione di Berlino arriverà sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2025 per non far passare troppo tempo e non disperdere l’interesse del pubblico. Ancora una volta, comunque, Netflix ha deciso di dare ascolto ai suoi telespettatori e di puntare su un titolo che piace per potersi confermare, anche quest’anno, come il leader delle piattaforme di streaming. Una scelta azzeccata visto che il pubblico, nelle ultime ore, sta dicendo la sua su questo rinnovo e sono tutti felicissimi.

E tu hai già visto lo spin off su Berlino? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!