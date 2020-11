La serie TV Better Call Saul 5 sta per uscire in edizione Blu-ray e per l’occasione la Sony ha deciso di fare una sorpresa a tutti i fan dello show e dare un piccolo anticipo di quelli che saranno i contenuti inediti del prodotto.

Tutti ricorderanno la puntata della quinta stagione di Better Call Saul dal titolo “Portantino”, quando Jimmy e Mike trasportano due borsoni pieni di soldi nel deserto per chilometri e chilometri. Bene, la puntata che abbiamo visto su Netflix è in realtà ha una scena tagliata, che ora finalmente ci viene mostrata nella sua interezza.

La scena tagliata di Better Call Saul 5

Nella scena in questione, che qui vi mostriamo in cima all’articolo, i protagonisti assoluti sono Bob Odenkirk e Jonathan Banks, rispettivamente nei panni di Jimmy McGill e Mike Ehrmantraut. I due, dopo essere scampati ad una sparatoria, sono costretti a trascinare due pesanti borsoni di soldi per il deserto, affrontando le dure condizioni ambientali, il caldo, la sete, e il cartello che è alla loro ricerca.

Nella scena tagliata i due uomini si fermano a fare una pausa per bere, e mentre Mike beve con moderazione, consapevole della lunga strada da fare, Jimmy non fa economia di acqua, e non segue il consiglio del suo compagno di avventura quando lo invita a centellinare l’acqua.

Sappiamo bene come andrà a finire: Jimmy sarà costretto a bere la sua urina per non rischiare di morire disidratato.

Il rapporto tra i due personaggi di Better Call Saul (che ritroveremo poi anche in Breaking Bad) è così bello che una scena tagliata non può farci altro che piacere.

Speriamo di poter vedere presto la stagione 6 che, a quanto pare, sarà quella conclusiva e per questo conterrà più episodi delle stagioni precedenti.

