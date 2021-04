Dopo l’inevitabile rallentamento della produzione dovuto alla pandemia, Better Call Saul procede a pieno ritmo con le riprese per la sesta stagione.

Come sappiamo ormai da tempo, Better Call Saul 6 sarà l’ultima stagione della serie tv, che ci porterà a salutare per sempre il personaggio di Jimmy McGill. dopsero averlo visto trasformarsi totalmente in Soul Goodman, l’avvocato senza scrupoli conosciuto in Breaking Bad.

Ma prima di dire addio a Jimmy, avremo modo di rivedere altri personaggi che ci sono familiari, e in particolare 3 spietati villain, come ci è stato confermato da una foto pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della serie.

Quali personaggi rivedremo in Better Call Saul 6?

I 3 villain che di sicuro rivedremo nell’ultima stagione di Better Call Saul saranno Lalo Salamanca, interpretato dall’attore Tony Dalton, Don Eladio Vuente, interpretato da Steven Bauer e Juan Bolsa interpretato da Javier Grajeda.

La foto pubblicata sui social, che vi mostriamo qui sotto, è accompagnata da una didascalia ironica che recita “Just three cool, terrifying dudes“, ossia “Solo tre ragazzi fantastici e terrificanti” ritraendo i tre attori beatamente seduti ad un tavolo e sorridenti, in contrasto con i loro personaggi criminali e senza scrupoli.

Just three cool, terrifying dudes. pic.twitter.com/BKrPQvuZpd — Better Call Saul (@BetterCallSaul) March 27, 2021

Appare quindi chiaro che i tre cattivi sono pronti per tornare in Better Call Saul 6, anche se non sappiamo ancora in che modo e come andranno a legarsi nuovamente con la storia del protagonista interpretato dall’attore Bob Odenkirk.

Una cosa è certa, è davvero tanto che aspettiamo questa sesta stagione, e nonostante il dispiacere di vederla finire, è tanta la voglia di conoscere la data di messa in onda, che probabilmente sarà per il 2022.

Per tutti i fan più affezionati, comunque, la AMC ha rivelato che presto ci sarà una serie animata, spin-off di Better Call Saul, che s’intitolerà Slippin’Jimmy e seguirà le gesta dei giovani fratelli Jimmy e Chuck McGill, prima che diventassero famosi avvocati. Consoliamoci quindi: non finirà tutto con l’ultima puntata di Better Call Saul 6!

