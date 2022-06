È uscito nella notte “Break My Soul”, il nuovo singolo di Beyoncé che anticipa l’album “Renaissance”, previsto per il 29 Luglio, il primo vero e proprio album di inediti dal 2016.

“Break My Soul” è il primo singolo tratto dall’imminente settimo progetto di Beyoncé, che ha annunciato in modo criptico che sarebbe stato solo l’atto I di un progetto più ampio. Lo ha, infatti, sottilmente annunciato lei stessa cambiando la biografia sui suoi canali social in “6. BREAK MY SOUL mezzanotte ET” e cancellando i contenuti del suo account Instagram, come a voler sottolineare l’inizio di una nuova era e di un nuovo capitolo discografico.

Per celebrare il suo ritorno sulla scena Beyoncé sarà inoltre, la protagonista della cover story dell’edizione inglese di “Vogue“.

Sebbene gli ultimi anni abbia prodotto nuova musica in collaborazione con il marito Jay-Z, Queen B non ha più pubblicato dei veri e propri inediti da solista dal 2016, ovvero dall’uscita del fortunatissimo “Lemonade”, al cui interno erano contenuti alcune canzoni diventate dei cult come “Hold Up”, “Sorry”, “Daddy Lessons” e “All Night”.

“Break My Soul” è un pezzo dalla forte sonorità dance che strizza l’occhio agli anni ’90 e che campiona il successo di Robin S “Show Me Love” e “Explode” di Big Freedia.

Del nuovo disco non sappiamo ancora nulla, tranne che conterrà 16 brani attraverso cui la popstar spazierà tra vari generi musicali, dal tradizionali pop e r’n’b, fino a canzoni dallo stile dance e country e secondo un articolo pubblicato da “Variety” l’album vedrà tra i produttori anche Raphael Saadiq e Ryan Tedder degli OneRepublic.

Il significato di “Break My Soul” di Beyoncé

Il nuovo singolo di Beyoncè la vedrà certamente protagonista dell’estate 2022, “Break My Soul” è una canzone travolgente e ipnotica davanti alla quale è praticamente impossibile non ballare.

Il brano di Beyoncé è un invito a ribellarsi e a prendere posizione abbandonando le responsabilità e i carichi che la vita ci mette davanti e che ci portano solo stress. Nel ritornello, come nel titolo del brano assicura infatti, che nulla potrà mai spezzarle l’anima e riuscire a piegare la sua volontà.

Il passaggio chiave di “Break My Soul” è quello che segna l’inizio di una nuova era, la cantante ripete più volte “Bey è tornata” e in questo pezzo Beyoncé appare veramente scatenata e intende tornare alle origini, dopo i precedenti lavori che risultavano più intimi e personali.

La nuova canzone dalle sfumature house è quindi pronta per le piste da ballo, con la sua produzione al pianoforte che si armonizza perfettamente con la sua voce.

