Beyonce è una cantante del Texas classe 1981. Senza dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica internazionale tanto che ha vinto ben 28 Grammy Awards, premi che le hanno permesso di diventare l’artista donna più titolata della premiazione. La sua carriera è iniziata con le Destiny’s Child fino al 2003 quando Beyonce ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Una mossa che si è rivelata azzeccata poiché l’ha portata sulla cresta dell’onda con brani conosciuti da tutti come Halo, Single Ladies, Love on Top, Crazy in Love, Irreplaceable e Countdown per citarne alcuni.

Miley Cyrus, invece, è una cantante degli Stati Uniti classe 1992. nel corso degli anni è diventata una delle voci e dei volti più amati nel panorama della musica internazionale, soprattutto grazie al ruolo di Hannah Montana nell’omonima serie tv di Disney Channel. Da quel momento, infatti, è stata protagonista di una carriera in ascesa. Voce di brani come Wrecking Ball, The Climb, See You Again, We Can’t Stop, When I Look at You fino a Midnight Sky ed Heart of Glass.

Senza dubbio si tratta di due delle cantanti più amate a livello mondiale sia per il loro talento, ma anche per la loro bellezza. Le loro canzone, infatti, diventano sempre successi internazionali in breve tempo. Ed oggi Beyonce e Miley Cyrus sono pronte per tornare ad essere protagoniste del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo II Most Wanted che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano fa parte di Cowboy Carter, il nuovo album di Beyonce che è atteso anch’esso oggi e che vedrà presenti ben 27 canzoni tra cui, appunto, il duetto con la Cyrus, ma anche con Post Malone e con Shaoozey.

Le cantanti Beyonce e Miley Cyrus

Il significato di II Most Wanted

II Most Wanted, il nuovo singolo di Beyonce e Miley Cyrus, è un vero e proprio duetto con le voci delle artiste che arrivano a fondersi durante il ritornello con una bellissima armonia. Il testo potrebbe avere una doppia chiave di lettura: può essere dedicata ad un’amicizia che dura da molti anni, ma può essere anche una vera e propria ballata romantica. Viene spontaneo pensare, infatti, che sia dedicata ai loro partner grazie alle strofe “Non sapevo cosa volevo finché non ho visto il tuo viso” o “E’ venuto fuori dal nulla, non mi ha dato nessun avvertimento”. Le donne, infatti, cantano di come l’incontro con loro abbia cambiato profondamente le loro vite e fanno una promessa, ovvero quella di esserci sempre fino a che, appunto, morte non li separi. Beyonce è al fianco del marito Jay Z dal 2001 ed insieme hanno tre figli, mentre la Cyrus dal 2021 frequenta Maxx Morando con cui convive e che le ha permesso di tornare ad essere molto felice.

Non è la prima volta che le due si ritrovano a duettare. Già nel 2008, infatti, Miley Cyrus si è esibita con Beyonce e Rihanna per il programma Stand Up To Cancer. Lei era appena un’adolescente, mentre le altre due artiste erano già nomi importanti del panorama musicale, ma nonostante questo l’hanno messa a proprio agio e l’hanno trattata come una sorella minore.

