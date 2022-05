Biagio Antonacci è un cantautore di Milano classe 1963. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate nel panorama della musica italiana e non solo. Protagonista di brani di successo come Pazzo di lei, Sognami, Buongiorno bell’anima, Se è vero che ci sei, Non vivo più senza te, Sappi amore mio ed Iris per citarne alcuni, brani che chiunque conosce ed ha sentito almeno una volta.

Ed oggi, venerdì 27 maggio, Antonacci torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Seria e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming ed anticipa l’uscita di un nuovo album atteso per l’autunno. Biagio torna dopo due anni lontano dal mondo della musica dove, come rivela a L’Ansa durante un’intervista:

“Ho fatto un figlio, ho imparato a fare l’orto, sono diventato contadino. Mi sono ripreso un pò del tempo che mi è scappato via in questi ultimi 30 anni”.

Il cantante Biagio Antonacci

Il significato di Seria

Seria, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, è caratterizzato dalle sonorità dance tipiche degli anni Settanta ed Ottanta. A tal proposito, il cantautore di Milano afferma che:

“Seria non è una parola, è un suono. Come amore. Non significa niente. E’ un’invenzione dei cantanti. Ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a Seria, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino. L’amore, in fondo, è il rispetto della libertà altrui”.

Sicuramente Seria troverà spazio nella scaletta del prossimo tour di Biagio Antonacci, atteso per questo inverno nei palazzetti d’Italia e che inizierà il 5 novembre a Jesolo per poi chiudersi con la doppia data del forum di Assago il 19 ed il 20 dicembre. Parlando dei concerti, Antonacci promette che:

“Sono due anni che aspetto di tornare a cantare dal vivo. Sono stato preoccupato per gli operatori del nostro settore, ma sono rimasto sempre ottimista. E forse questa astinenza creata dal Covid ha insegnato a tanti di noi a non dare più niente per scontato. Anche al concerto oggi si va con una gioia primordiale, come quando a 16 anni andavi a vedere il tuo primo live senza i genitori. Vorrei portare questa magia sul palco. E sto pensando ad un tour allegro e originale, nel senso che torna alle origini: le canzoni che in questi anni ho stravolto in tutti i modi con gli arrangiamenti nei diversi tour torneranno alla veste in cui sono nate”.

E tu sei un fan di Biagio Antonacci? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Seria? Ti aspettiamo nei commenti!