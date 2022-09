Biagio Antonacci è un cantante di Milano classe 1963. Senza dubbio è una delle voci più apprezzate e più seguite nel mondo della musica italiana. Una carriera partita con alcune difficoltà con due album che, purtroppo, non sono andati secondo le aspettative fino al 1993 quando tutto è cambiato con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Non so più a chi credere che lo ha fatto arrivare all’ottavo posto con il successivo meritato successo.

Una vita professionale in ascesa che lo ha visto voce di brani come Non vivo più senza te, Pazzo di lei, Se è vero che ci sei, Quanto tempo e ancora, Iris, Sappi amore mio, Ti dedico tutto fino al tormentone Se fosse per sempre. Ed oggi Biagio Antonacci è pronto a tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Telenovela che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano, prodotto da d.whale e da Zef, arriva subito dopo Seria, il brano che ha pubblicato questa estate dopo due anni di lontananza dalle scene.

Il cantante Biagio Antonacci

Il significato di Telenovela

Telenovela, il nuovo singolo di Biagio Antonacci, parla di quelle storie d’amore e delle vicende sentimentali che sono degne di una telenovela con momenti di suspense e di colpi di scena proprio come è nello stile del cantante, da sempre abituato a parlare dell’amore. Queste le sue parole a proposito della canzone appena uscita:

“In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici”.

Nel frattempo, Biagio Antonacci si prepara per il suo Placo Centrale Tour che da novembre lo porterà in giro per i palazzetti di Italia. La data di debutto è attesa per il 5 novembre a Jesolo poi sarà la volta di Roma, Eboli, Bari, Torino, Firenze ed Assago. Inutile dirlo, i suoi fan sono in attesa di queste date per poter sentire cantare nuovamente live il loro idolo e soprattutto per cantare tutti insieme i versi di Telenovela che, appena uscito, ha già fatto breccia nel cuore di tutti.

E tu sei un fan di Biagio Antonacci? Hai già avuto modo di sentire il suo nuovo brano Telenovela? Ti aspettiamo nei commenti!