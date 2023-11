Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie è una serie tv creata da David E. Kelley e che si basa su Piccole Grandi Bugie, il romanzo di Liane Moriarty.

Ci racconta la storia di Madeline, Jane e Celeste, tre amiche e mamme che sono alle prese con i problemi della vita di tutti i giorni di Monterey, cittadina della California. Tuttavia, le loro vite vengono scosse quando capita un brutale omicidio durante una festa di beneficenza. Al momento la serie tv conta due stagioni per un totale di 14 episodi con l’ultima stagione che è andata in onda sul piccolo schermo nel 2019. E’ passato tanto tempo da quel momento ed infatti si pensava, a malincuore, che il secondo capitolo coincidesse con il capitolo finale di Big Little Lies. Anche perché il finale non lasciava spazio all’immaginazione e nessuno credeva che, a distanza di 4 anni, la serie tv potesse tornare ad essere protagonista sul piccolo schermo.

Soprattutto dopo che Zoe Kravitz, lo scorso anno, aveva rivelato che la serie si sarebbe fermata così e non avrebbe visto nuovi episodi. Ed invece ora arriva, come un fulmine a ciel sereno, una notizia che nessuno si aspettava, ma che rallegra tutti. Durante un evento, infatti, Nicole Kidman ha voluto tranquillizzare i fan ed ha affermato che la terza stagione di Big Little Lies è in arrivo. Durante un botta e risposta con i presenti, infatti, ha rivelato che:

Nicole Kidman nei panni di Celeste in Big Little Lies

“Big Little Lies è arrivato in un momento in cui credevo, dopo aver avuto le mie figlie, che avrei smesso di recitare e l’ho amato molto. Dopo aver cominciato a lavorare con Reese Witherspoon, che mi aveva offerto la co produzione, la miniserie è stata un successo, la gente ha iniziato a guardarla e ad apprezzarla e da lì sono arrivati i vari riconoscimenti. Ne faremo una terza stagione, per vostra informazione”.

Inutile dirlo, i fan sono esplosi di gioia perché ormai nessuno ci sperava più. Certo in questo modo si va contro la volontà dell’autrice Liane Moriarty perché si era detta contraria a proseguire la storia e, secondo lei, sarebbe stato opportuno finirla in questo modo, ma nonostante le sue parole poi era tornata in campo per dare vita al secondo capitolo di Big Little Lies. Certo la seconda stagione, nonostante la presenza di una star dal calibro di Meryl Streep, non ha ottenuto ottimi ascolti, al contrario di quanto ci si aspettava. Al momento non sono arrivate notizie ufficiali da parte della HBO, ma sembra palese che non si possa trattare di una notizia inventata dall’attrice australiana. Cosa aspettarci dalla terza stagione e quando andrà in onda sul piccolo schermo, però, non ci è ancora dato saperlo. Senza dubbio ritroveremo le protagoniste Reese Witherspoon nei panni di Madeline, Nicole Kidman in quelli di Celeste e Shailene Woodley in quelli di Jane.

