Big Sky è una serie tv thriller poliziesca statunitense creata da David E. Kelley che si basa sul romanzo The Highway di C. J. Box. Ha fatto il suo debutto in Italia nel 2021 su Disney + ed ha all’attivo due stagioni con 34 episodi, ma è in arrivo un terzo capitolo.

I protagonisti principali sono Jenny Hoyt (interpretata dall’attrice Katheryn Winnick) e Cassie Dewell (interpretata dall’attrice Kylie Bunbury). Una trama appassionante in grado di conquistare il pubblico. Per questo motivo si è deciso di andare avanti e rinnovare la serie tv per una nuova stagione che potrà vantare un cast di tutto rispetto grazie a delle new entry, ma non solo. Iniziamo da un volto già noto ai telespettatori come quello del vice Mo Poppernak (interpretato dall’attore J. Anthony Pena) che dalla presenza non sempre costante della seconda stagione (dove compariva in 16 episodi) è stato promosso a personaggio fisso e regolare con maggiore spazio nella trama e quindi impareremo a conoscere ancora di più il partner di Jenny Hoyt al dipartimento dello sceriffo. DeadLine, inoltre, ha dato un ulteriore scoop ed ha reso noti chi saranno i volti pronti a prenderne parte e si tratta di tutti nomi in arrivo da lavori noti al pubblico che non vede l’ora di vederli nella serie tv thriller poliziesca.

Le protagoniste di Big Sky

Spazio per Luke Mitchell (che aveva già preso parte in Blindspot), per Henry Ian Cusick (famoso per aver vestito i panni di Desmond Hume in Lost), per Seth Gabel (direttamente da Salem), per Madalyn Horcher (da Gracepoint) ed infine per Anirudh Pisharody (direttamente da 9-1-1) che sono pronti a raggiungere i volti già noti e presenti. Big Sky 3 ha tutte le carte in regola per essere un successo anche perché troveremo Cassie Dewell (la detective privata), Jenny Hoyt (lo sceriffo) e Beau Arlen (lo sceriffo di nuova nomina) alle prese con il mantenere l’ordine ad Helena, nel Montana. Tuttavia, durante un viaggio nell’entroterra locale guidato da Sunny Brick Barnes, qualcosa va storto ed il trio si troverà ad affrontare il mistero più assurdo che sia mai capitato loro. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ poiché Big Sky 3 arriverà su ABC negli Stati Uniti il 21 settembre e poi arriverà direttamente sulla piattaforma di streaming Disney +.

E tu hai già seguito Big Sky? Cosa ti aspetti dalla terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!