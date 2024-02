Billy Joel è un cantautore e compositore di New York classe 1949. Alle spalle ha una carriera degna di nota che lo ha portato ad essere uno dei nomi del panorama musicale più amato a livello mondiale e che gli ha permesso di vendere oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo. E’ sufficiente pensare che è il quarto solista ad aver venduto maggiormente negli Stati Uniti ed ha vinto 6 Grammy Awards.

Voce di brani come Piano Man, We Didn’t Start the Fire, Honestly, She’s Always a Woman, Just the Way You Are fino a Why Should I Worry e Only the Good Die Young per citarne alcuni. Ed oggi Billy Joel è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Turn the Lights Back On che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è prodotto da Freddy Wexler.

Il cantautore Billy Joel

Il significato di Turn the Lights Back On

Turn the Lights Back On, il nuovo singolo di Billy Joel, è il suo primo inedito a distanza di 17 anni. Si tratta di una ballata pianistica nel pieno dello stile del cantautore che l’ha scritta con Wexler, Arthur Bacon e Wayne Hector. Una canzone d’amore, ma anche dedicata ai suoi fan dove comunica loro che, in ritardo, ma ora è tornato ed è pront a ritrovare la magia che aveva perso. Infatti canta “Ho aspettato troppo a lungo per riaccendere le luci”.

Billy Joel è pronto a regalarci ancora tante sorprese in quanto ha diversa musica scritta e non ancora pubblicata, ci ha messo un pò di tempo, ma come lui stesso ha sempre detto ciò che conta è il processo creativa e non l’avere sempre qualche disco in classifica.

E tu sei un fan di Billy Joel? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Turn the Lights Back On? Ti aspettiamo nei commenti!