Bjork è una cantautrice dell’Islanda classe 1965. Il vero successo lo raggiunge negli anni Novanta quando lascia la sua terra per trasferirsi a Londra ed inizia a diventare un volto noto a livello internazionale grazie anche al suo stile musicale eclettico.

Voce di brani come Army of Me, It’ Oh So Quiet, Hyperballad, Come to Me fino a Pagan Poetry e Hidden Place per citarne alcuni. Ed oggi Bjork è pronta per tornare ad essere la protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Oral che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, la cantautrice non sarà da sola, ma collabora con Rosalia, famosa cantante pop. Il brano è stato prodotto dalle due artiste insieme a Sega Bodega.

Bjork e Rosalia nel video di Oral

Il significato di Oral

Oral, il nuovo brano di Bjork e Rosalia, è nato per poter sostenere le spese legali di tutte quelle persone che protestano contro un nuovo allevamento di salmoni in un fiordo. Infatti, vuole far luce sulla crudeltà di tutto questo e sulle gravi conseguenze ambientali ed ecologiche dell’allevamento di salmoni oceanici a cielo aperto. Ci tengono a precisare che non si tratta di un inno ambientalista, bensì di una nuova versione di una canzone d’amore che era rimasta negli archivi (è stata scritta, infatti, alla fine degli anni Novanta) perché considerata troppo pop e non adatta ad un suo album. Bjork rivela che:

“Offro una canzone che ioe Rosalia abbiamo cantanto insieme. I proventi aiuteranno la lotta contro gli allevamenti ittici in Islanda. I ricavi della vendita della canzone contribuiranno alle loro spese legali. Speriamo che possano essere d’esempio per altri”.

E tu sei un fan di Bjork? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Oral? Ti aspettiamo nei commenti!