I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale hip hop statunitense nato nel 1995 a Los Angeles e che, nonostante gli anni che passano, rimane uno dei gruppi più amati nel mondo. Voce di canzoni come Pump It Harder, Where is The Love, Mamacita, Let’s Get It Started, My Humps e I Gotta Feeling.

Ed oggi i Black Eyed Peas sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, infatti, venerdì 28 ottobre esce il loro nuovo singolo dal titolo Simply the Best che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il gruppo californiano non sarà da solo, ma potrà contare sull’aiuto di Anitta (cantante brasiliana classe 1993) e di El Alfa (rapper dominicano classe 1990). La canzone è già stata rilasciata, in anteprima con un breve estratto, su TikTok proprio perché il gruppo sa quanto siano importanti i social nei nostri giorni poiché arrivano proprio a tutti. Con il brano Simply the Best i Black Eyed Peas annunciano l’arrivo del loro nono album in studio dal titolo Elevation che è atteso per il prossimo 11 novembre e dove saranno presenti duetti con artisti importanti, ma soprattutto amici come Daddy Yankee sulle note di Bailar Contigo e di Nick Jam per il brano Get Down, ma spazio anche ad Ozuna e Nicole Scherzinger.

I membri dei Black Eyed Peas

Il significato di Simply the Best

Simply the Best, il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Anitta ed El Alfa, è la tipica canzone che ti fa ballare la sera in discoteca o semplicemente mentre ti trovi a casa. Un mix di pop ed elettronica che ci riporta proprio agli inizi della carriera del gruppo musical hip hop quando la loro cantante era ancora Fergie. Il video ufficiale è stato girato a Los Angeles ed il testo è un mix di inglese e spagnolo con i protagonisti pronti ad infrangere le regole ed a non avere nessun problema perché se si cade poi si riesce pure a tornare in piedi.

E tu sei un fan dei Black Eyed Peas? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Simply The Best? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Simply The Best

Ah, sì, controlla tu

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Ah sì

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore (Yo)

Il proprietario della Tesla è andato su Marte e non mi vedono nemmeno attraverso un telescopio

Troppo alto, non copio nessuno

Quello che stanno facendo gli “extraterrestri”, lo copio

Sei impazzito? Hai fumato una pipistrello da oppio?

Devi rispettare, leggenda ‘sono leggenda’

Chiedi perdono, che la tua parola è ‘questo è’ merda

Tremendo guaremate, tit ‘pa’ avocado

Dai un biscotto a un generale in modo che ti uccida

Questa merda proprio qui, piccola, questa merda proprio qui

Questa è quella merda che voglio sentire

Questo che ha colpito, il successo dell’anno

Mi hai fatto vivere su una lacrima a goccia

Non posso fermarmi, non mi fermerò, nessuna pauraFai sparire il mio drink

Fai tintinnare il bicchiere, evviva

Stiamo per infrangere la legge la-la-la

Dopo bottiglia, bottiglia, bo-bo

Lo faremo con Anitta

Giuro su Gog, sudo su Allah

Esto, esto è lo più grande

Esto, esto è lo più grande

Esto, esto è lo più grande

Lo più grande, lo più grande, lo più grande, mira

Ah, sì, controlla tu

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Ah sì

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Semplicemente il migliore, semplicemente il migliore

Sei un fiammifero bagnato, non ti accendi

Il tuo film non viene visto o chi lo noleggia

Un boss vegetale per soldi non si vende

Per fare una festa, devi aspettare dicembre

Dannazione, che fottuta pentola calda, pressione, marchio Royal

Ho più grano di una scatola di piselli piccanti di Goya

Che vengano tutti, che l’alto gli tagli la gola

Voglio questo e niente di meno

Tutta quella BS, mettila a tacere

Ho vissuto la vita al massimo, questa è la mia definizione di beato

Come una mancia, fai un passo a sinistra

Porta i suggerimenti, passo a sinistra

Sono salito direttamente al livello più alto, facendo passi da gigante

E se cado la-la-la-la-la

Mi alzo e continuo a stare in piedi

Continuo a bloccare tutti quei nemici come se fossi Karim Abdul Jabar

Stai facendo rock con i migliori, oh, sì, di sicuro

Rimaniamo freschi, internazionali

E se non lo sai, te lo faremo sapere

Diglielo in spagnolo

Ah, sì, controlla tu

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così

Ah sì

Questo è tutto, scommetto che non lo farai, scommetto che non lo farai

Che non lo dimenticherai

Perché non andrà meglio di, meglio di così

No, non c’è niente di meglio di, meglio di così