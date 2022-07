The Black Phone (traduzione Il Telefono Nero) è un film horror soprannaturale americano del 2021 diretto da Scott Derrickson e scritto da Derrickson e C. Robert Cargill. È un adattamento dell’omonimo racconto del 2004 pubblicato nella raccolta di 20th Century Ghosts di Joe Hill. Il film è interpretato da Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone ed Ethan Hawke. Nel film, un adolescente rapito (Thames) usa un misterioso telefono per comunicare con le precedenti vittime del suo rapitore, noto come “The Grabber”.

Derrickson dopo Doctor Strange in the Multiverse of Madness è arrivato qui in The Black Phone, un progetto che lui e Cargill avevano già pianificato di realizzare. Le riprese sono durate due mesi a Wilmington e nelle contee circostanti nello stato della Carolina del Nord. Il film è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest il 25 settembre 2021 ed è stato distribuito nelle sale dalla Universal Pictures il 24 giugno 2022.

Ha incassato 100 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica per le sue interpretazioni e la fedeltà rispetto al materiale originale.

