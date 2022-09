Esce oggi, venerdì 16 settembre 2022, “Shut down“, nuovo brano del dinamico gruppo tutto al femminile di origine sudcoreana Blackpink.

La canzone è stata presentata al pubblico mediante un video teaser rilasciato lo scorso 31 luglio sui profili social della band, ed è il secondo singolo del secondo album in studio delle Blackpink, intitolato “Born Pink“.

“Shut down” mixa perfettamente il genere hip hop tipico del gruppo con quello classico de “La campanella” di Niccolò Paganini, di cui presenta un campionamento.

Significato della canzone

Con un testo a metà tra l’inglese e il coreano, “Shut down” ha una sonorità vibrante che entra sin da subito in testa, ma dal punto di vista del significato non si mostra essere una canzone particolarmente innovativa ed originale nel panorama musicale moderno; parla principalmente di dominazione femminile (“il guinzaglio che hai intorno al collo è il mio“, “siediti umilmente“) con numerose allusioni sessuali.

Traduzione del testo

[Intro: Jennie]

BLACKPINK nella tua zona, eh-oh

BLACKPINK nella tua zona, eh-oh

[Verso 1: Jennie]

Non è un ritorno, perché non me ne sono mai andato

Volta la testa, calmati, rompi il collo

ghiaccio rosa

gocciolare, gocciolare, gocciolare, congelarli a vista

Spegnere, cosa, cosa, cosa, cosa?

Non è un gioco, non ho mai perso

Abbaia,

perchè il guinzaglio che hai intorno al collo è il mio

andiamo due-zero-cinque

Spegnimento, uh-uh, uh-uh

[Pre-Ritornello: Jisoo, Rosé]

Pioggia verde sopra la mia testa,

non inciampare, piccolo

siediti umilmente

siediti, bambino

Prega per la mia caduta, molti ci hanno provato, baby

Prendimi quando sentirai la mia Lamborghini fare vroom, vroom, vroom, vroom

[Ritornello: Jennie, Rosé]

Quando ci accostiamo, sai che è una chiusura

Abbassa il cartello e chiudi la porta

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

È nero ed è rosa una volta che il sole è tramontato

Quando ci fermiamo, sai che è una chiusura

Abbassa il cartello e chiudi la porta

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Continua a guardarmi mentre lo spengo

[Pre-ritornello: Jisoo, Rosé]

Sì, questa è la prossima risposta, non dormire, baby

Capovolgilo, questo è un cartellino del prezzo, non è economico, baby

Rimani nella tua corsia perché sto per deviare (Yeah)

Prendimi quando sentirai la mia Lamborghini fare vroom, vroom, vroom, vroom

[Ritornello: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé]

Quando ci accostiamo, sai che è un arresto

Abbassa il cartello e chiudi la porta

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

È nero e rosa una volta che il sole è tramontato

Quando ci fermiamo, sai che è una chiusura

Abbassa il cartello e chiudi la porta

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Frustalo, frustalo, frustalo, frustalo, frustalo

Continua a guardarmi mentre lo spengo

[Outro]

Spegnete tutto (Eh-oh), BLACKPINK nella vostra zona

Spegnilo (Eh-oh), woah, woah, woah, woah, woah

Spegni (Eh-oh), BLACKPINK nella tua zona

Continua a parlare, ti facciamo chiudere.

–

