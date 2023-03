Blanco è un cantante di Brescia classe 2003. Nonostante la sua giovane età, è uno dei nomi più amati e seguiti nel panorama della musica italiana. È vero, durante l’ultimo Festival di Sanremo ha fatto parlare per il gesto fatto sul palco dell’Ariston durante l’esibizione del suo ultimo singolo L’isola delle Rose.

Tuttavia il suo talento è innegabile, soprattutto dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Brividi in coppia con Mahmood. Una canzone ed un’esibizione che hanno attirato l’attenzione di tutti, ma soprattutto di un nome in particolare, stiamo parlando di Mina. La famosa cantante si è ormai ritirata dalle scene eppure è disposta a tornare per un duetto con Blanco. Una notizia che ha dell’incredibile, ma che invece è proprio vera. Al momento non ci è dato conoscere ancora il titolo del brano che i due ci proporranno né il giorno preciso dell’uscita del singolo anche se si ipotizza possa essere il prossimo mese, precisamente il 14 aprile. Ovviamente fino all’ultimo momento il riserbo è al massimo infatti la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dai diretti interessati però non è stata neanche smentita e già questo fa pensare come possa essere una notizia vera visto che, di solito, quando i rumors sono falsi si fa il possibile per smentirli nell’immediato.

La cantante Mina

Blanco, infatti, avrebbe proposto un pezzo a Mina dopo che Massimiliano Pani, il figlio della cantante, durante un’intervista radiofonica lo scorso anno aveva rivelato come la mamma stesse seguendo il Festival di Sanremo 2022 e che trovava molto interessante la canzone Brividi e che faceva il tifo per la coppia artistica formata da Blanco e da Mahmood. Un duetto che nessuno si aspettava, ma che ancora una volta ci dimostra quanto Mina sia all’avanguardia e sempre pronta a duettare con nomi giovani in passato, infatti è già successo con Mondo Marcio, Piero Pelù, Manuel Agnelli, Casino Royale, Max Casacci e Boosta dei Subsonica e Paolo Benvengù. Nel frattempo arrivano le prime notizie direttamente da Il Messaggero e da QN che rivelano come il pezzo sia ormai nella fase conclusiva e come ci si stia lavorando dividendosi tra Lugano, dove ormai Mina vive e lavora da diversi anni, e Milano presso lo studio di Michelangelo che è il produttore di Blanco, ma anche il co autore di questo brano tanto atteso. Inoltre, il singolo anticiperà l’uscita del nuovo album di Blanco, atteso con ansia dai suoi fan e non solo.

E tu cosa ne pensi di questo duetto inatteso tra Blanco e Mina? Secondo te cosa uscirà da questa collaborazione? Ti aspettiamo nei commenti!