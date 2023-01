Oggi, Venerdì 27 Gennaio 2023, Blanco torna dopo mesi di assenza con un nuovo singolo intitolato “L’isola delle rose” rilasciato da poche ore su tutti le principali piattaforma di streaming musicale.

La canzone è un apripista del prossimo album del cantante bresciano la cui uscita è prevista per la prossima primavera. L’attesa infatti è stata lunga: questo è il primo brano ad essere pubblicato dopo “Nostalgia”, l’ultimo inedito della scorsa estate.

Il 2022 è stato un anno di grandi successi per Blanco. Dopo la vittoria con Mahmood al festival di Sanremo, l’artista lombardo ha collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme e un tour di 35 date andato interamente sold out.

“L’isola delle rose” è prodotta dal suo fido braccio destro Michelangelo ed è distribuita sotto le etichette discografiche Island Records e Universal. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Simone Peluso, girato al Camping Village Città Milano, in cui Blanco ritorna faticosamente a casa come un cavaliere dopo una lunga battaglia.

Il significato di “L’isola delle rose” di Blanco

L’artista 19enne propone una canzone differente dalle sue precedenti, utilizzando melodie nuove senza però snaturare il suo stile.

Il tema di fondo anche in questa “L’isola delle rose” è l’amore, sebbene sia affrontato con una diversa connotazione. Ora Blanco racconta di una relazione finita con il rimpianto di ciò che sarebbe potuta diventare. Una sorta di dedica ad una ragazza che però non potrà più essere sua. Nel testo c’è un velo di malinconia e un forte senso di fragilità.

Il brano è inoltre pervaso da un desiderio di libertà ed intimità, con molta probabilità gli stessi sentimenti percepiti con la compagna di cui racconta.

Un amore che passa dalla sfrenata carnalità all’esasperazione come se tutto bruciasse tra le fiamme.

Palese il parallelismo con la vera storia della realizzazione della piattaforma artificiale da parte di Giorgio Rosa, raccontata nel film “L’isola delle rose” con Elio Germano. Come in quel caso l’isola è la rappresentazione ed il raggiungimento della libertà ed una felicità incontaminata condivisa con la sua ex compagna.

Il testo di “L’isola delle rose” di Blanco

E sono il solito bastardo

E scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

Amo questa vita e questo fottuto disagio

Anche se piano piano mi corrode

Mischio i tuoi sorrisi con le droghe

E non ci sono mai stato, son cambiato

Da quando scopavamo forte nello scantinato

Da quando rubavo gli anelli e te li regalavo

Da quando ti spogliavi nuda e ti fotografavo

Ma mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Il tuo sapore è l’eco del mio dolore

Ma se mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

Di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per rеndermi un po’ meno fragile

Comе spezzare un fiore

Volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per portarti una notte insieme a me

Sull’isola delle rose

Sull’isola delle rose

Sull’isola delle rose

Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

Cerco di capire se la tua bugia è la verità

Ho-ho tutto in fiamme

Ho-ho ricordi in fiamme

Oh no, i tuoi occhi in fiamme

Oh no, come fossi in fiamme

Ma mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Il tuo sapore è l’eco del mio dolore

Ma se mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

Di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per rendermi un po’ meno fragile

Come spezzare un fiore

Volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per portarti una notte insieme a me

Sull’isola delle rose

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Volevo fossi mia, non una fantasia

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Volevo fossi mia, non una fantasia

E tu, hai già ascoltato “L’isola delle rose” di Blanco? Lascia un commento!