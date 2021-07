Il film originale di Netflix Blood Red Sky è unico. Unico non nel senso favoloso eh. 😀 Diciamo che è abbastanza originale per il genere.

Prende due sottogeneri distinti e li fonde insieme, creando qualcosa non del tutto nuova, ma sicuramente divertente. Questo è un film imperfetto; eppure, nonostante i suoi difetti, Blood Red Sky è una pellicola accattivante che abbraccia pienamente la sua premessa. Mescola la suspense dei thriller d’azione con l’horror puro e soprannaturale.

Vale la visione? Scoprilo continuando a leggere la recensione.

Gli aeroplani trasmettono sempre un po’ di paura. Al sottoscritto ne trasmettono parecchia. Sono macchine in grado di sfidare la gravità e lo fanno mentre trasportano passeggeri in uno spazio angusto verso luoghi distanti migliaia di miglia. Ora, immagina di essere su un aereo con a bordo non solo un vampiro, ma anche dei terroristi, e hai la trama thriller/horror di Blood Red Sky.

Ma chi troviamo a bordo dell’aereo? Il film originale Netflix di fabbricazione tedesca è diretto da Peter Thorwarth. Nel cast troviamo Peri Baumeister (Nadja), Carl Anton Koch (Elias), Kais Setti (Farid), Dominic Purcell (Berg), Alexander Scheer (Eightball), Chidi Ajufo (Curtiz Hightower), Roland Møller (Karl) e Kai Ivo Baulitz (Bastia Buchner) nei ruoli principali.

Blood Red Sky racconta il viaggio di una madre e di suo figlio mentre tentano di volare a New York in cerca di una cura per il vampirismo. Questo finché l’aereo non viene dirottato. In un atto disperato per proteggere suo figlio e riportare l’aereo in carreggiata, Nadja deve cedere ai suoi istinti di vampiro per eliminare le minacce.

Il piano è semplice, ma nascono degli imprevisti e ne consegue il caos.

Netflix ha creato alcuni film e serie tv brillanti negli ultimi mesi e con Blood Red Sky ha tentato di seguire le orme di alcuni di questi. Non c’è riuscita totalmente ma comunque Blood Red Sky riesce a suscitare molta tensione nello spettatore.

Quella tensione è interamente percepita attraverso il personaggio di Nadja, una donna che sta combattendo i suoi impulsi come vampira. Un medico americano gli sta offrendo una potenziale cura. Questa opzione per lei è una sorta di salvezza ma deve resistere ai suoi impulsi durante il volo dalla Germania a New York. Quando ti accorgi che l’aereo è stato dirottato dai terroristi, provi un senso di empatia per questo antieroe. Con le spalle al muro, Nadja deve affrontare una missione davvero impossibile.

Baumeister – l’attrice che interpreta Nadja – fa un lavoro fantastico nel trasmettere le emozioni della donna vampiro e, Il suo giovane figlio Elias, funge da bussola morale e Koch è un’ottima spalla per Baumeister. Certo, lo odierai quando in una scena, non ascoltando la mamma, causa una reazione a catena che provoca il terrore sul volo, costringendo Nadja a prendere scomode decisioni.

Questo conflitto tra le scelte di Nadja spinge avanti la trama e aggiunge quella riluttante accettazione dell’oscurità contro cui combatte da anni. Non solo deve combattere per salvare se stessa e suo figlio, ma sta anche combattendo con la propria moralità per proteggere i passeggeri dell’aereo.

Peri Baumeister in Blood Red Sky.

Sebbene l’azione sia iniziata in modo eccellente, il film non riesce a mantenere un ritmo costante. Ci sono momenti in cui l’azione è di altissima intensità e altri di totale calma piatta. Questi ultimi accompagnano il film fino al rush finale. Sono scene integrate più come riempimento e non aggiungono nulla alla trama principale.

Blood Red Sky sembra voler essere sia un horror in grado di generare suspense che un thriller con tanta bella azione, ma alla fine non riesce ad essere nessuno dei due. Tra l’altro dura un botto.

Le stesse scene dei vampiri sono troppo frivole e abbondanti, e l’eccessiva abbondanza delle immagini provoca solo confusione. Quando vedi un mostro per tanto tempo, quel mostro perde la mistica e la paura che crea nella tua mente. Detto questo, Blood Red Sky mi ha comunque divertito. A te invece? Fammi sapere cosa ne pensi attraverso i commenti.

Blood Red Sky è disponibile in streaming su Netflix.