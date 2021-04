Blue Bloods è arrivato alla sua undicesima stagione, quella conclusiva, e gli autori si preparano a stupire i fan dello show con una sorpresa indimenticabile!

L’attrice Gloria Reuben, che molti ricorderanno soprattutto per la sua mai dimenticata interpretazione nel ruolo della dottoressa Jeanie Boulet nel medical drama E.R., prenderà parte come special guest-star allo show, ritrovando ancora una volta Tom Selleck, che nella serie è il protagonista, ovvero il capo del New York City Police Department.

Gloria Reuben e Tom Selleck si incontrano di nuovo in Blue Bloods

I due attori, infatti, hanno recitato insieme nella saga di Jesse Stone, e adesso stanno per ritrovarsi ancora una volta dietro la macchina da presa. Il loro incontro risulta abbastanza singolare perche avverrà in una serie diversa da quella in cui si sono già incontrati, e l’importante evento ha molto incuriosito i fan di entrambi.

La notizia è stata diffusa da TVInsider, dove è stato comunicato ai fan che Gloria Reuben sarà ospite proprio nel finale della stagione 11 della serie poliziesca di CBS riunendosi così a Tom Selleck, con cui aveva già recitato nella serie Jesse Stone, dando vita a una interessante reunion.

I seguaci più accaniti della serie Jesse Stone avranno certamente contezza che nello show tratto dai romanzi gialli di Robert B. Parker, composto da nove film tv in cui Tom Selleck ha interpretato il capo della polizia della immaginaria cittadina di Paradise, Gloria Reuben è apparsa in tre film.

L’attrice, infatti, interpretava Thelma Gleffey, una donna molto appassionata che in realtà aveva una doppia vita: di giorno era una seria rivenditrice d’auto, mentre di notte era l’affermata e nota cantante in un nightclub con cui il protagonista, Jesse Stone, (ovvero Tom Selleck) aveva una relazione.

Il ruolo di Gloria Reuben in Blue Bloods

Sempre secondo quanto diffuso in anteprima da TV Insider, Gloria Reuben nel finale di Blue Bloods 11 – che andrà in onda su CBS il prossimo 14 maggio -, interpreterà un’agente speciale del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Sarà inoltre legata all’agente sotto copertura e detective Joe Hill (l’attore Will Hochman), ovvero il nipote di Frank Reagan (Tom Selleck).

Così come ha anticipato in un’intervista il produttore esecutivo di Blue Bloods, Kevin Wade, proprio a TV Insider, tenendo a precisare che la chimica sullo schermo tra i due ex colleghi sarà evidente: