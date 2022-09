I Blue sono tornati e questa volta per davvero. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe ed Antony Costa che con i loro brani come All Rise, One Love, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Guilty, Curtain Falls, A chi mi dice e Bubblin’ hanno fatto ballare, piangere ed emozionare una generazione intera hanno all’attivo ben 13 album ed un successo dietro l’altro grazie alla vendita di oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.

Ed oggi tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 settembre, infatti esce il loro nuovo singolo dal titolo Magnetic che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo brano precede l’uscita di Heart & Soul, il loro nuovo album atteso per il 28 ottobre con cui i Blue si preparano a tornare sulla scena della musica in modo definitivo cercando di tornare ad essere una delle migliori band pop del Regno Unito. Proprio come in passato, infatti, hanno deciso di ricominciare a lavorare con Hugh Goldsmith, colui che li aveva ingaggiati ad inizio carriera ed aveva creduto il loro. Il nuovo album in arrivo conterrà 10 tracce inedite ed originali e Magnetic sarà una di esse.

Il significato di Magnetic

Magnetic è il nuovo singolo dei Blue dallo stile inconfondibile proprio della band inglese come nei brani più famosi come Breathe Easy e If You Come Back. Una canzone d’amore che ci racconta l’incontro tra due persone che non avevano in programma di innamorarsi, ma i loro corpi magnetici hanno deciso al posto loro ed ora si trovano a vivere questa nuova avventura dove la cosa più importante è quella di chiudere gli occhi e di lasciarsi andare. Queste le dichiarazioni dei Blue a tal proposito:

“Non abbiamo mai pubblicato un album in cui fosse presente un solo stile musicale e pensiamo di aver fatto lo stesso con questo nuovo lavoro. Magnetic mette in mostra tutti i nostri diversi stili vocali e amiamo le ballate tanto quanto le nostre tracce uptempo! Non vediamo l’ora che tutti ascoltino l’album, ne siamo così orgogliosi”.

La band inglese dei Blue

Nel frattempo, i Blue aspettano con ansia il mese di dicembre quando saranno in giro per il Regno Unito con il loro tour atteso da tutti tanto che molti fan italiani sono pronti a prendere un aereo e volare in Inghilterra per non perdersi l’evento. D’altronde la band sognava un ritorno alla grande e voleva l’occasione giusta per ringraziare i fan che, in tutto questo tempo, non si sono mai dimenticati di loro.

E tu sei un fan dei Blue? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Magnetic? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione Magnetic

Non ti ho mai visto come ti vedo adesso

Non riesco a controllare la mia mente

Sto attraversando più di un limite

E la mia resistenza sta per crollare Immagino sia la gravità della tua vicinanza

C’è un sogno ad occhi aperti e mi tiene come si ripete ancora e ancora

Qualcosa mi dice che provi tutte le stesse cose

Non avremmo mai voluto innamorarci

Ma i nostri corpi sono elettrici Insieme siamo magnetici

Ora a cosa diavolo stavamo pensando

Un milione di miglia da casa

E noi entrambi sanno che non ce ne andiamo da soli

Non ce ne andiamo da soli Qualcosa nel modo in cui mi guardi

Non sarà mai lo stesso Voglio alimentare le fiamme

Mi avvicini abbastanza per sentire il tuo calore

E lo farò non ti lascio andare qui non me ne vado da solo

c’è un sogno ad occhi aperti e mi tiene stretto mentre si ripete ancora

e ancora qualcosa mi dice che provi le stesse cose

non avremmo mai voluto innamorarci

ma i nostri corpi sono elettrici insieme noi Sono magnetici

Ora cosa diavolo stavamo pensando

A un milione di miglia da casa

E noi entrambi so che non ce ne andiamo da soli

Non ce ne andiamo da soli Non ce ne andiamo da soli

E potrei perdere il controllo Da anima a anima

A un milione di miglia di distanza da casa

Quindi chiudi gli occhi e lasciati andare

C’è un sogno ad occhi aperti e tiene me

Mentre si ripete ancora e ancora

Qualcosa mi dice che provi

Tutte le stesse cose Non avremmo mai voluto innamorarci

Ma i nostri corpi sono elettrici

Insieme siamo magnetici

Ora a cosa diavolo stavamo pensando

Un milione di miglia da casa

E sappiamo entrambi che non ce ne andiamo da soli

Non ce ne andiamo da soli