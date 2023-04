Secondo Variety, l’amato attore Bob Odenkirk si è unito al cast della fortunata serie “The Bear” per la sua prossima seconda stagione.

Tutto ciò che si sa del ruolo di Odenkirk nella serie tv prodotta da FX è che sarà un’apparizione come ospite, quindi il suo personaggio probabilmente non starà a lungo sullo schermo. Molto probabilmente non avverrà come con il suo precedente personaggio che è passato da Breaking Bad a Better Call Saul.

Tuttavia, è un’entusiasmante aggiunta alla commedia drammatica di mezz’ora, che vede Jeremy Allen White, già noto per il remake americano di “Shameless”, nei panni di uno chef di formazione classica che lascia il suo ristorante stellato per risollevare il “The Original Beef of Chicagoland” la paninoteca italiana di manzo molto meno elegante di proprietà del fratello maggiore morto suicida. Il tutto con l’aiuto di una brigata indisciplinata.

Allen White ha vinto un Golden Globe per il ruolo dello chef Carmy ed è il favorito anche per gli Emmy di Settembre.

Ayo Edebiri è l’ancora del cast di supporto dello show, che comprende anche Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Matty Matheson, Richard Esteras e Jose M. Cervantes.

Bob Odenkirk e la seconda stagione di “The Bear”

La stagione 2 della serie sarà presentata in anteprima il prossimo Giugno, mentre la stagione 1 è ora disponibile per lo streaming sulla piattaforma Hulu.

Odenkirk attualmente recita nella commedia dark della AMC “Lucky Hank”. Presto si allontanerà dalla TV di prestigio a cui è abituato per interpretare la parte di Tommy Wiseau in un remake su schermo di “The Room”.

La seconda stagione sarà composta da 10 episodi, due in più rispetto alla prima e sarà incentrata sull’apertura del nuovo ristorante. Nel trailer diffuso in rete si vedono infatti i componenti della squadra di cuochi prepararsi a quella che definiscono come una “rinascita” e non una semplice riapertura.

E tu cosa ne pensi di Bob Odenkirk in “The Bear”? Lascia un commento!