Lucio Dalla era un cantautore di Bologna classe 1943. Senza ombra di dubbio una delle voci più amate nel mondo della musica italiana e non solo. Protagonista di brani di successo internazionale come Caruso, La sera dei miracoli, Futura, Anna e Marco, Canzone, L’anno che verrà fino ad Attenti al lupo per citarne alcuni.

Purtroppo è venuto a mancare il 1 marzo 2012 mentre si trovava a Montreux, in Svizzera, all’età di 68 anni. Da sempre molto legato alla sua città natale tanto che Bologna, durante il periodo natalizie, illumina le vie principali con scritte che si rifanno alle citazioni delle sue canzoni più famose. E proprio il capoluogo lombardo, a dieci anni dalla sua scomparsa, ha voluto omaggiarlo. In che modo? È presto detto, dedicandogli la prima piazza in tutta Italia: uno spazio di seimila mq circa coperto dalla tettoia Nervi proprio nel cuore della Bolognina. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, promette che:

“Cambierà il destino di Bologna. Bologna inaugura una nuova Piazza Grande. Piazza Lucio Dalla sarà un’occasione straordinaria per ritrovarsi. Questi mesi estivi saranno una festa lunga quattro mesi, un’occasione per far conoscere a tutti questo luogo eccezionale che consegniamo alla città nel segno della musica, della cultura, dello sport, della socialità e dell’inclusione e per sperimentare gli usi per il futuro”.

Infatti, la nuova piazza Lucio Dalla sarà la protagonista di questa estate emiliana con una programmazione ricca e fitta fino a fine ottobre per il Bologna Estate 2022 ed ospiterà per quattro mesi il Festival Dimondi. L’inaugurazione andrà in scena il 9 luglio ed il nastro sarà tagliato da Edoardo Bennato che si esibirà live. Mentre il 13 luglio, invece, ci sarà il concerto a pedali ecologico dei Tete de Bois per il Festival Entroterre per poi lasciare spazio ad artisti provenienti da tutto il mondo come dal Marocco, dall’India, dalla Spagna, da Cuba e dall’Argentina. Di giorno, invece, ci sono in programma diverse attività come la boxe, il pattinaggio, lo skate, l’animazione e laboratori per grandi e piccini, ma anche cinema, teatro, mostre e presentazioni di libri. Un’estate che sarà indimenticabile e che porterà il ricordo di Lucio Dalla a tutti, il sindaco non ha dubbi e trova che questa sia la scelta giusta per omaggiare uno dei loro cittadini che ha portato Bologna ad essere una città conosciuta in tutto il mondo.

