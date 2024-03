I Boomdabash sono un gruppo musicale di origine salentina che stanno diventando sempre più famosi nel nostro paese, ma non solo. Hanno vinto ben tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 dal 2018 al 2020. Spesso sono i protagonisti dei tormentoni che ci tengono compagnia durante l’estate, ma non solo.

Voce di brani come Tropicana, Mambo Salentino, Lambada, Per un milione, Fantastica fino a Karaoke e Mohicani per citarne alcuni. Ed oggi i Boomdabash sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Tutta un’altra storia che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il gruppo dei Boomdabash

Il significato di Tutta un’altra storia

Tutta un’altra storia, il nuovo singolo dei Boomdabash, ci permette di approfondire le sfumature della loro musica, ma al tempo stesso anche di approfondire i temi ritenuti più complessi e difficili, ma con leggerezza. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d’amore e di come il rapporto tra due persone sia così saldo e forte tanto da superare ogni ostacolo ed ogni incomprensione. Giorno dopo giorno, infatti, l’amore diventa più forte proprio grazie alle avversità trovando, giorno dopo giorno, una maggiore sicurezza qualunque cosa accada. Infatti cantano “Dimmi solo quando e dove ti aspetterò lì..alla luce del sole mi troverai qui..sarà tutta un’altra storia”. Questo amore, però, si è dissolto ed ha lasciato solo una sensazione di nostalgia nel protagonista che spera sempre in un ritorno di fiamma. Spera di poter avere un’altra occasione imparando dagli errori del passato ed è pronto a dare il massimo per far tornare le cose come prima: “Dormirei sull’Himalaya, tra le tigri del Bengala, fra le dune del Sahara solo per stare con te”.

Nel frattempo è stato reso pubblico anche il video ufficiale del singolo uscito con la regia di Fabrizio Conte. Nel video vediamo i ricordi dei protagonisti della storia d’amore e di come ogni oggetto riesca a diventare il contenitore di memorie e di momenti trascorsi insieme trasformando, però, il vuoto lasciato dalla perdita della persona amata in un’atmosfera unica.

E tu sei un fan dei Boomdabash? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Tutta un’altra storia? Ti aspettiamo nei commenti!